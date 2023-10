Alessandra Ollari, giallo sulla data della scomparsa/ L’ultimo avvistamento risalirebbe al 2022

Il caso di Alessandra Ollari appare sempre più misterioso: la donna, 53 anni, secondo il compagno, Ermete, sarebbe scomparsa il 29 giugno scorso a Parma, dopo essere uscita per fare la spesa senza portare con sé gli inseparabili occhiali da vista, telefono e documenti. Ma alcune testimonianze, anzitutto quella di una parrucchiera che lavora in un locale di proprietà della donna, riferiscono di averla sentita per l’ultima volta nel 2022. Molto tempo prima che ne venisse denunciata la sparizione. La vicenda della 53enne si complica alla luce delle recenti scoperte di Chi l’ha visto?, complice il fatto che la famiglia di Alessandra Ollari non crede a un allontanamento volontario.

La 53enne è scomparsa davvero tre mesi fa oppure, in circostanze mai chiarite, un anno prima? Nessuno l’avrebbe più vista o sentita addirittura dal giugno 2022, quando la stessa parrucchiera avrebbe parlato al telefono con lei per banali questioni legate all’affitto del locale per poi non ricevere più risposte. A dicembre 2022, la donna avrebbe contattato il compagno di Alessandra Ollari chiedendogli di riferirle la sua necessità di parlarle. L’uomo avrebbe letto i messaggi WhatsApp, riferisce la testimone a Chi l’ha visto?, ma non le avrebbe mai risposto. Il compagno di Alessandra Ollari conserva ancora il telefono della 53enne, di cui sostiene di aver scoperto la password grazie a un appunto lasciato tra le sue cose in casa, e davanti alle telecamere della trasmissione lo ha acceso per mostrare gli ultimi contatti registrati nel dispositivo. Ad accendere l’attenzione, un nome.

Le misteriose telefonate sul telefono di Alessandra Ollari

“Abbiamo chiesto che a cercare Aelssandra Ollari sia anche la Procura di Parma – ha dichiarato l’avvocato Nicodemo Gentile che segue la vicenda con l’Associazione Penelope –. Il fascicolo finora è un modello 45, ‘fatti non costituenti reato’, un allontanamento volontario, però ormai è chiaro che c’è qualcosa che non funziona, qualcosa che manca, dei pezzi che non si riescono ad incastrare. Alessandra non può essere evaporata, nessuno la vede (…). Molte persone, tranne Ermete, dal 2022 non hanno più avuto possibilità di parlarle o vederla fisicamente“.

Il compagno della 53enne ha acceso il telefonino della donna davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?, sostenendo di averlo sempre con sé sebbene spento. Nella memoria del cellulare le ultime telefonate che la donna avrebbe fatto un mese prima di sparire misteriosamente: il 31 maggio 2023, dal suo smartphone sono partite due chiamate – una a un numero fisso e una a un’utenza mobile – entrambe indirizzate a uno stesso nome salvato in rubrica: “Stefano”. Chiara Cazzaniga, inviata della trasmissione, ha provato a contattare i recapiti ma, dopo un paio di squilli, le chiamate sarebbero state state interrotte dal destinatario. Chi è la persona che Alessandra Ollari avrebbe contattato poche settimane prima della scomparsa? Al momento è un altro giallo nel gialllo.













