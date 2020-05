Alessandra Raya, moglie Nino Formicola/ “Teatroinvideo” iniziativa in quarantena

Pubblicità

Alessandra Raya non manca mai di dare tutto il suo supporto al marito Nino Formicola, conosciuto con il nome d’arte di Gaspare. Fra i due è senza dubbio lei la più attiva sui social e non ci stupisce trovare un video del consorte fra gli ultimi post pubblicati su Instagram. L’occasione è davvero speciale ed è il comico a dare il grande annuncio a tutti i fan: “Chi vuole andare a vedere uno spettacolo non può e qualcuno si è inventato il sito www.teatroinvideo.com“, spiega parlando del blocco che il mondo artistico sta vivendo in questo periodo. L’iniziativa è molto semplice: pagando una cifra minima, chiunque può rivedersi gli spettacoli teatrali, anche del passato. Così Gaspare e Zuzzurro, la coppia storica che Formicola ha creato con l’amico Andrea Brambilla potrà ritornare in vita con lo show Non c’è più il futuro di una volta. “Uno spettacolo molto divertente che io non avevo mai fatto vedere a nessuno“, precisa Nino. Clicca qui per guardare il video di Nino Formicola. Si tratta di un evento unico, da non perdere e lo dimostra persino il fatto che Alessandra abbia deciso di ritornare attiva sui social proprio per sostenere il marito in questa nuova pagina, a distanza di quasi un mese dall’ultima pubblicazione.

Alessandra Raya, moglie Nino Formicola: Gaspare ai fornelli

A quanto pare Alessandra Raya non è l’unica in casa a mettersi ai fornelli. Sappiamo quanto sia forte la passione del marito Nino Formicola per la cucina e così possiamo ipotizzare che non sia semplice allontanarlo dal suo ‘trono’. La quarantena però ha permesso ad Alessandra di ritrovarsi fra padelle e prelibatezze da cucinare, anche se grazie agli hashtag posti al di sotto di un post su Instagram scopriamo che Nino è sempre presente e addirittura insegnante. Forse non proprio pacato e malleabile, visto che Alessandra specifica anche di aver dovuto avere molta pazienza. Anche se a dire il vero Alessandra non ama molto apparire e di certo gli spettatori che hanno seguito il comico all’Isola dei Famosi ricorderanno questo particolare. Durante la sua esperienza in Honduras, Nino infatti ha sempre creduto impossibile che la futura moglie si presentasse davanti alle telecamere o che addirittura lo raggiungesse. Come sappiamo, le cose sono andate diversamente. Oggi, 3 maggio 2020, Nino Formicola sarà uno degli ospiti che si collegheranno a Domenica In e non escludiamo la possibilità di scoprire qualcosa di più su come se la stiano passando marito e moglie.

Video, l’iniziativa Teatroinvideo

