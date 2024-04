Alessandra Rossi, chi è la fidanzata di Andrea Dovizioso/ La passione in comune per i motori

Alessandra Rossi, chi è la fidanzata di Andrea Dovizioso: la passione per i motori

Grande paura per Andrea Dovizioso che, durante un allenamento con la moto da cross, ha avuto un brutto incidente. L’ex pilota di MotoGp ed ex campione della classe 125 nel 2004 sarebbe grave ma non in pericolo di vita e avrebbe riportato un trauma cranico dopo la caduta. È intervenuto tempestivamente un elicottero che l’ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Careggi di Firenze. L’incidente, avvenuto attorno alle 11.00 di stamattina su una pista di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, ha lasciato tutti con il fiato sospeso, compresa la famiglia del campione.

Andrea Dovizioso, grave incidente in motocross: come sta?/ Ricoverato d'urgenza in ospedale dopo una caduta

Al suo fianco in queste ore c’è la fidanzata Alessandra Rossi, con il quale il pilota motociclistico condivide una riservata storia d’amore ormai da qualche anno. Anche lei è appassionata di motori e, in particolare, di auto sportive e del drifting. La coppia è molto riservata sul proprio privato e, eccezion fatta per qualche rara foto di coppia postata sui social, è piuttosto schiva ai riflettori. Alessandra Rossi è arrivata nella vita di Andrea Dovizioso dopo una precedente relazione del pilota, dalla quale è nata una figlia di nome Sara.

Andrea Dovizioso, grave incidente in motocross: come sta?/ Ricoverato d'urgenza in ospedale dopo una caduta

Alessandra Rossi su Andrea Dovizioso: “Lui a bordo come passeggero non lo carico“

Andrea Dovizioso e la fidanzata Alessandra Rossi non hanno figli e sono una coppia molto affiatata e piuttosto riservata. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport qualche anno fa, la compagna del pilota aveva raccontato alcuni curiosi aneddoti su di lui: “A me sin da piccola sono piaciute le macchine, mi diverto ma lui a bordo come passeggero non lo carico. È ingestibile, fa venire l’ansia. È capitato che mi sia fermata e scesa dall’auto: ‘Adesso guida tu’“.

Inoltre, aveva raccontato un divertente aneddoto sul suo cognome: “Pensate sia ironico che io condivida lo stesso cognome con il suo rivale come pilota, Valentino Rossi? Per voi è divertentissimo, per lui no. Una volta prenotai il taxi a mio nome, solo che al mattino il primo a scendere in strada fu lui. ‘Rossi’, gli ha chiesto il tassista quando lo ha visto. Secondo me ci è rimasto malissimo”.

Andrea Dovizioso, grave incidente in motocross: come sta?/ Ricoverato d'urgenza in ospedale dopo una caduta

© RIPRODUZIONE RISERVATA