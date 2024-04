Andrea Dovizioso, grave incidente in motocross: come sta?/ Ricoverato d’urgenza in ospedale dopo una caduta

Grave incidente in moto per l’ex pilota delle MotoGp, Andrea Dovizioso. L’ex campione delle 125 si stava allenando con la moto da cross quando appunto è caduto. Secondo le informazioni circolanti in queste ultime ore, Andrea Dovizioso non è in pericolo di vita, in quanto avrebbe riportato un trauma cranico: un ferimento grave che ha comportato l’intervento dell’elicottero per un trasporto d’urgenza in ospedale, ma le condizioni fisiche dello stesso pilota non sono comunque tali da destare eccessiva preoccupazione. Dovizioso si trova attualmente presso l’ospedale Careggi di Firenze, dove è appunto ricoverato a seguito della brutta caduta che si è verificata durante la mattinata di oggi, 9 aprile 2024, attorno alle ore 11:00.

Il pilota romagnolo classe 1986, stava correndo presso la pista di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, finendo a terra e subendo un colpo alla testa che ha causato un intervento, nel giro di pochi minuti, da parte del personale sanitario. Una volta giunto nel nosocomio il pilota è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e lo stesso si trova ancora ricoverato. Andrea Dovizioso era riuscito ad imporsi nel 2004 nella categoria 125, dopo di che aveva scalato i vari step arrivando fino alla “regina”, la MotoGp, dove però non era riuscito a conquistare il titolo nonostante delle buone prestazioni in sella alla Ducati.

ANDREA DOVIZIOSO, INCIDENTE IN MOTO CROSS: COME STA? IL POST DI GIANI

Si era quindi ritirato al termine della stagione 2022, continuando a coltivare la sua passione per le moto, e in particolare quelle da cross, con cui si era allenato spesso e volentieri anche quando correva sull’asfalto.

Come ricorda Eurosport oggi Dovizioso gestisce la pista Monte Coralli di Faenza, ribattezzata “04 Park”. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, tramite Facebook ha fatto sapere che: “Andrea Dovizioso è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!”.

