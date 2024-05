Andrea Dovizioso, chi è l’ex pilota MotoGp/ Un Mondiale e il ruolo nella crescita Ducati (31 maggio 2024)

ANDREA DOVIZIOSO, CHI È E CARRIERA

Andrea Dovizioso è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori piloti italiani nell’ultimo ventennio nel Motomondiale, avendo vinto un Mondiale nella classe 125 e poi un ruolo fondamentale nella crescita della Ducati pur se negli anni del dominio assoluto di Marc Marquez, senza il quale certamente adesso il Dovi avrebbe in bacheca almeno un titolo iridato anche nella classe MotoGp. Innanzitutto, ricordiamo che Andrea Dovizioso è nato a Forlimpopoli il 23 marzo 1986, per cui è uno dei tantissimi talenti del motociclismo cresciuti in Romagna, terra di motori per eccellenza e in particolare con un feeling speciale con le due ruote.

Alessandra Rossi, chi è la compagna di Andrea Dovizioso/ Lui: "Il primo passo l'ho fatto io, ma lei..."

Andrea Dovizioso si impose all’attenzione generale fin da ragazzino, debuttando così nel Motomondiale nel 2001 e in pianta stabile dal 2002, fino a vincere nel 2004 il Mondiale nella allora classe 125 in sella a una Honda, al termine di una stagione caratterizzata da cinque vittorie e numerosi altri podi. Nel triennio successivo, cioè dal 2005 al 2007, corse in 250 salendo sempre sul podio finale anche se purtroppo senza mai riuscire a vincere il Mondiale, prima di passare in MotoGp a partire dal 2008, prima in Honda, poi nel 2012 per un solo anno in Yamaha e infine dal 2013 in poi in Ducati.

Alessandra Rossi, chi è la fidanzata di Andrea Dovizioso/ La passione in comune per i motori

ANDREA DOVIZIOSO, LA GRANDE STORIA CON LA DUCATI

Proprio con le moto di Borgo Panigale sono arrivati gli anni più belli della carriera in MotoGp di Andrea Dovizioso: in particolare ricordiamo i tre secondi posti consecutivi nella classifica finale delle stagioni 2017, 2018 e 2019, sempre alle spalle di Marc Marquez, con la sfortuna quindi di imbattersi negli anni in cui il dominio del pilota spagnolo e della Honda HRC era praticamente totale. Andrea Dovizioso ha comunque lasciato il segno con 24 vittorie nel Motomondiale, delle quali 15 in MotoGp, certamente i Mondiali vinti in seguito dalla Casa di Borgo Panigale hanno origine negli anni preziosi di lavoro in Ducati di Andrea Dovizioso.

Andrea Dovizioso, grave incidente in motocross: come sta?/ Ricoverato d'urgenza in ospedale dopo una caduta

La conclusione della carriera è stata poi nel 2022 in sella alla Yamaha, Andrea Dovizioso però è un appassionato di motori a tutto tondo e allora possiamo ricordare le gare o gli allenamenti in motocross – compreso qualche incidente causato proprio da questa passione – e pure alcune competizioni in automobile, in particolare grazie a un “assaggio” del DTM, il prestigioso campionato tedesco per vetture da turismo. A tutta velocità anche la vita privata di Andrea Dovizioso, che ormai da anni vive una storia d’amore con la fidanzata Alessandra Rossi, a sua volta grande appassionata di motori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA