Alessandra Sgolastra, ex fidanzata Andrea Zenga/ Ritorno di fiamma dopo il GF VIP?

Alessandra Sgolastra è la ex fidanzata di Andrea Zenga: c’è un ritorno di fiamma tra i due dopo l’uscita del figlio di Walter Zenga dalla casa del GF VIP 5? Da quando Andrea Zenga è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2020 sui social c’è chi parla di un possibile riavvicinamento tra i due che hanno partecipato due anni fa al programma “Temptation Island”. La notizia è scoppiata sul web dopo che in una Instagram Storie l’ex gieffino ha mostrato un copriletto che è identico a quello mostrato dalla sua ex in alcune Instagram Stories in cui pubblicizzava dei prodotti. Questo particolare ha naturalmente infiammato il popolo dei social che ha immediatamente fatto scoppiare lo scoop al punto che Andrea è dovuto intervenire per smentire la cosa. “Ragazzi, allora, mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo quello di Deianira, è stato insinuato che stessi nella stessa casa della mia ex perché abbiamo le lenzuola uguali. Io sono a casa a Milano e sono insieme ad una bellissima donna in casa, ma è mia mamma” – ha detto l’ex concorrente del GF VIP 5 precisando – “mi spiace interrompere subito questo gossip”.

Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga: come mai è finita?

Nessun ritorno di fiamma quindi tra Alessandra Sgolastra e l’ex Andrea Zenga. Del resto a parlare della fine della loro storia d’amore è stato proprio Andrea Zenga durante la sua permanenza nella casa del GF VIP 5 dove si è confessato con Mario Ermito rivelando: “lei mi ha lasciato veramente”. Poi parlando proprio della sua ex ha aggiunto: “certo, ancora non ho trovato nessuna che mi abbia fatto scattare quel qualcosa in più. Eravamo tanto affini che a volte penso che alcune cose non le troverò mai in un’altra, so bene che donna vorrei, e non è così facile”. Parole sincere e profonde quelle pronunciate dal figlio di Walter Zenga che fanno pensare ad un suo possibile interesse verso la ex. In realtà sono parole che Andrea Zenga ha pronunciato prima di invaghirsi e legarsi a Rosalinda Cannavò con cui ha vissuto un flirt nella casa e su cui non nasconde di avere delle aspettative come ha raccontato a Casa Chi: “il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA