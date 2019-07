Alessandra Vella chi è?/ Il gip di Agrigento che ha rimesso in libertà la Rackete

Si chiama Alessandra Vella la giudice per le indagini preliminari che ha rimesso in libertà Carola Rackete. La capitana della Sea Watch 3, arrestata la scorsa settimana dopo aver attraccato al molo di Lampedusa senza autorizzazione, e mettendo in pericolo la vita di alcuni uomini della Guardia di finanza, è stata scarcerata nella serata di ieri, in quanto il reato di resistenza a pubblico ufficiale deve ritenersi «scriminato per avere agito l’indagata in adempimento di un dovere. Il dovere di soccorso dei naufraghi – si legge nella sentenza – non si esaurisce con la mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione al porto sicuro più vicino». In rete ci sono ben poche informazioni in merito ad Alessandra Vella, magistrato e gip di Agrigento, se non in riferimento ad alcuni casi di cronaca, come ad esempio quanto accaduto nella nota cittadina siciliana lo scorso aprile, quando un 22enne sparò alla madre il giorno di Pasquetta, colpendola di striscio.

ALESSANDRA VELLA CHI È?

La stessa Vella convalidò l’arresto dell’aggressore, tale Francesco Lombardo, disponendo la libertà vigilata col divieto di avvicinamento alla madre. Altro fatto di cronaca recente con “protagonista” il magistrato di Agrigento, è stato il sequestro del parcheggio di Bovo Marina, nell’agrigentino, avvenuto lo scorso 25 giugno, pochi giorni fa, ritenuto abusivo in quanto allestito da privati in aree invece di proprietà pubblica. Per il resto nessun’altra informazione rielvante riguardante il gip Vella. La cosa certa è che la decisione del magistrato siciliano ha fatto andare su tutte le furie il ministro dell’interno, Matteo Salvini, che commentando la “sentenza” di scarcerazione ha spiegato: «Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale».

