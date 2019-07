Sea Watch 3 torna in mare/ Carola Rackete, attesa decisione Gip su scarcerazione

Mentre l’Ong Sea Watch annuncia il ritorno in mare, assieme ad un’altra piattaforma salva-migranti come la Mediterranea Saving Humans, si attende nel pomeriggio la decisione del Gip di Agrigento in merito al destino giudiziario di Carola Rackete, la “capitana” della Sea Watch 3 in carcere da tre giorni con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per aver speronato la nave della Gdf dopo aver forzato il blocco imposto dalle autorità italiane al largo di Lampedusa. I video giunti nelle scorse ore dimostrerebbero che il contatto vi è stato ma lo “speronamento” è in realtà assai ridotto anche per la bassa velocità della nave ong carica di 42 migranti: la comandante si è difesa negli interrogatori di ieri, dicendo di essere entrata in porto per uno «stato di necessità», affermazione contestata dal procuratore Patronaggio (lo stesso pm che ha indagato il Ministro Salvini per il caso Diciotti, ndr) che invece attacca «L’impatto con la vedetta della Finanza è stato voluto, la Rackete ha sbagliato ma di proposito». Le opzioni in campo, mentre prosegue lo scontro con il Ministro dell’Interno Salvini («è una criminale, da espellere comunque») sono sostanzialmente due: tornare in libertà ma col divieto di lasciare l’Italia visto che il prossimo 9 luglio potrebbe essere sottoposta a nuovo interrogatorio, oppure il divieto di dimora ad Agrigento.

SEA WATCH 3, L’ANNUNCIO DELLA ONG “TORNIAMO IN MARE”

A Bruxelles nel frattempo si stanno trattando ancora le nomine Ue per la prossima legislatura nata oggi e il tema dei migranti resta sempre “centrale” nelle trattative e nei negoziati per giungere ad un accordo tra Francia, Germania e il resto dell’Europa. A dimostrazione di ciò, in mattinata si è consumato l’ennesimo scontro istituzionale tra Parigi e Salvini ancora in merito al caso Sea Watch e alla richiesta di scarcerazione di Carola fatta dai Governo Macron e Merkel: «L’Italia non è un Paese indegno, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti non è accettabile» attacca la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata questa mattina da BFM-TV. Pronta la risposta del vicepremier Salvini, «Il mio comportamento sull’immigrazione è inaccettabile? Il governo francese la smetta di insultare e apra i suoi porti, gli italiani hanno già accolto (e speso) anche troppo. Prossimi barconi? Destinazione Marsiglia». Dopo l’arresto della capitana Carola Rackete non lascia comunque le Ong “immobili” e nelle ultime ore due sono stati gli annunci di ritorno in mare con navi atte a salvare migranti al largo di Libia e Tunisia: la Mediterranea Saving Humans torna sul Mediterraneo non più con la Mare Jonio ma con la nave “Alex” mentre la stessa Sea Watch 3 appena si risolverà il caso-Rackete ha annunciato di voler ritornare in mare. «Una soluzione europea sarebbe bella ma il governo tedesco dovrebbe impegnarsi in modo pro-attivo senza aspettare gli altri» ha spiegato il portavoce Sea Watch Ruben Neugebauren in attesa che si disveli il futuro della nave sotto sequestro ora a Licata (in attesa delle decisioni del Gip Vella ad Agrigento). Sempre oggi, il pm Patronaggio ha affermato «Non è stato fino ad ora provato il preventivo accordo tra trafficanti di esseri umani ed ong. Che non deve essere limitato ad un semplice contatto, tipo una telefonata, ma deve esserci una comunicazione del tipo: ’stiamo facendo partire migranti, avvicinatevi e prelevateli”. I porti libici non sono da considerare porti sicuri. Quando si parla di porti sicuri non si intende soltanto un porto dove il naufrago può mettere piede sulla terraferma, ma un porto dove il migrante possa avere garantiti tutti i diritti fondamentali della persona».

