Alessandro Alessandro, morto pianista del Maurizio Costanzo Show/ Il successo in tv e la malattia

Alessandro Alessandro, morto lo storico pianista del Maurizio Costanzo Show: aveva 62 anni

E’ morto sabato 5 agosto il noto pianista televisivo Alessandro Alessandro. L’uomo era diventato molto popolare nel corso degli anni novanta grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, tra cui il Maurizio Costanzo Show dell’indimenticabile Maurizio Costanzo. Aveva compiuto 62 anni ed era malato di cancro da due anni. Alessandro Alessandro lascia così la sua numerosa famiglia, composta dall’amata moglie Cristina Guerra e i tre figli gemelli: Carlo, Gabriele e Luca. L’artista era nato a Roscigno, in provincia di Salerno. Un luogo a cui il pianista era molto legato, benché si fosse trasferito altrove.

Dopo la notizia della sua morte, il suo paese d’origine ha deciso di dedicargli un pensiero speciale per ricordarlo tramite la pagina Facebook del primo cittadino. “L’amministrazione comunale di Roscigno si unisce al dolore della famiglia Alessandro per la perdita del caro maestro Alessandro, il quale ha dato per tanti anni lustro come roscignolo alla musica italiana”, le parole postate sui canali social di Roscigno.

Le collaborazioni coi big della musica italiana e internazionale

Alessandro Alessandro viveva a Roma dal 1964. La sua carriera è iniziata poco più che ventenne, suonando tra i pianobar della Capitale. Ad un certo punto della sua carriera ecco la svolta: il pianista comincia a lavorare in televisione e diventa un noto volto del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show. L’artista, infatti, subentra allo storico pianista del programma, Franco Bracardi, per ben duecentocinquanta puntate.

Successivamente, il pianista si avvicina a diversi artisti importanti del panorama musicale italiano e addirittura internazionale. Come non menzionare le collaborazioni con Lucio Dalla, Michele Zarrillo, l’indimenticabile Pino Daniele, Renato Zero, Raf, Roy Paci, il ‘boss’ Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti.

