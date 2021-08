ALESSANDRO AUTERA/ La dedica a Carlotta Adacher dopo Temptation Island

A Temptation Island 2021 Alessandro Autera e Jessica Mascheroni non sono riusciti a superare la loro crisi di coppia e si sono detti addio al falò di confronto finale sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. Alessandro e Jessica erano fidanzati da ben sette anni, di cui due di convivenza. In questi ultimo anni Alessandro si è molto concentrato sul fitness e sul lavoro. A Temptaion Island Jessica si è avvicinata molto al single Davide Basolo, mentre Alessandro a Carlotta Adacher. Nell’ultimissima puntata, il conduttore Filippo Bisciglia ha rivisto Alessandro dopo un mese dalle riprese: l’ex fidanzato di Jessica ha rivelato di essersi già visto con Carlotta a Roma. Nelle ultime ore Alessandro ha dedicato a Carlotta un romantico post su Instagram: “Non ci sono parole per esprime l’essenza di uno sguardo a cui è riconosciuta quasi una specie di linguaggio universale che in molti han cercato di interpretare. Ma ciò che leggiamo negli occhi di qualcuno non ha bisogno di interpretazione, è il nostro istinto a leggerne il vero significato…”. Lei ha commentato: “Presto”.

Alessandro Autera: continua il rapporto con Carlotta Adacher

Prosegue quindi la conoscenza tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha parlato della sua ex fidanzata Jessica Mascheroni: “Siamo rimasti in rapporti civili. Non porto rancore, però mi sarei aspettato che si comportasse in modo diverso. Per lei ci sarò sempre ma non sento più legami”. Autera ha escluso la possibilità di ritornare con lei e ha rivelato di aver già portato via le sue case dalla casa in cui ha convissuto con Jessica per due anni. Infine Alessandro ha commentato il diverso modo con cui lui e Jessica si sono avvicinati a Davide e Carlotta: “Io mi sono approdato a un’altra persona con calma, con i miei tempi, l’ho conosciuta e poi mi sono mosso senza buttarmi nelle sue braccia in un istante. Io ho fatto il mio percorso con Carlotta perché a me piace, non per ripicca”.

