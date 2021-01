Alessandro Badinelli chi è?/ Una vita complicata per il rapper mancato.. (La Caserma)

Alessandro Badinelli, chi è?

La Caserma prende il via questa sera mettendo alle strette anche uno dei concorrenti più combattivi, Alessandro Badinelli. Il bel biondino è uno dei dodici ragazzi che si daranno da fare per andare avanti nel programma provando ad arrivare fino alla fine ‘a costo di arrivarci con le braccia rotte’. Il suo obiettivo è chiaro e lo ha fatto ben presente anche nel video di presentazione in cui ha rivelato anche quale dettaglio della sua vita privata. In particolare, Alessandro Badinelli, che sicuramente riuscirà a riscuotere un notevole successo per il suo aspetto, si è presentato come un 22enne che abita ancora con la madre anche se a 14 anni ha lasciato la scuola per andare a lavorare proprio per non chiedere soldi a nessuno.

Un ragazzo navigato quindi che continua a discutere con sua madre, rea di avere sempre torto mentre lui ha sempre ragione, e che vive ancora sotto il suo stesso tetto insieme alla notta e al fratello adottivo. Sarà strano vedere come si comporterà ne La Caserma visto che si è definito un ragazzo irrispettoso soprattutto nei confronti della madre, riuscirà a sottomettersi alle regole?

La recluta de La Caserma che sogna di diventare un rapper

Il bell’Alessandro Badinelli è pronto a farlo per portare avanti il percorso definendosi determinato ma anche voglioso di cambiare vita. A quanto pare la sua grande passione è la musica e da anni ormai continua a scrivere canzoni che rimangono nel cassetto a prendere polvere. Alessandro vorrebbe sfondare nel mondo della musica come rapper, siamo sicuri che La Caserma lo aiuterà a farlo? Da qualche giorno è sbarcato su Instagram dove conta già oltre 1200 follower, un numero destinato a salire appena andrà in onda la prima puntata de La Caserma. Proprio ai suoi fan nelle scorse ore ha raccontato di aver spesso cambiato colore dei capelli, di volersi riempire di tatuaggi (per adesso è fermo a quattro) e che non ama fare progetti per il futuro. Le cose cambieranno dopo La Caserma?



