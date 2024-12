Chi è Plaxy Exton, la moglie di Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli torna a vestire i panni di giudice di Masterchef Italia insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. A tifare per lui ci sarà sicuramente la sua famiglia formata dalla moglie Plaxy Exton e dall’unica figlia della coppia, Margherita. Plaxt Exton e lo chef si sono conosciuti in Inghilterra dove lui si era trasferito per lavoro nel 1989. All’epoca, lei aveva appena chiuso una relazione da cui era nato il figlio Jack. Nel 1992, i due ufficializzano il fidanzamento per poi sposarsi nel 1995. Dopo il matrimonio, un anno dopo, la coppia allarga la famiglia con la nascita di Margherita.

Come vedere Masterchef Italia 2024 in diretta streaming/ Tutte le info per seguire il talent culinario

Plaxy e Giorgio Locatelli, dal momento in cui si sono innamorati decidendo di formare una famiglia, sono diventati inseparabili affrontando insieme tutte le sfide della vita. La coppia, inoltre, ha anche realizzato il sogno più grande, quello di aprire la Locanda Locatelli.

Come è nato l’amore tra Giorgio Locatelli e la moglie Plaxy

Plaxy è una donna discreta e riservata e del matrimonio con Giorgio Locatelli ci sono poche informazioni. Tuttavia, si sa che l’amore tra i due è nato da un appuntamento disastroso. “L’ho invitato a cena”, ha spiegato lei in un’intervista del 2010, “allora ero vegetariana e ho preparato una roba di verdure inguardabile che non avevo mai cucinato prima. Poi avevo riempito un ananas di frutta, tremendo. Lui è arrivato con un mazzo di fiori penzolanti che si erano ammosciati dopo una giornata in cucina”.

Masterchef Italia 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: serata dedicata a Gualtiero Marchesi tra le novità

Quando ha deciso di accettare l’incarico di giudice di Masterchef Italia, Giorgio Locatelli, ai microfoni de La Repubblica, ha raccontato anche di essere stato preso in giro dalla moglie. “‘Ci hai messo tantissimo a farti conoscere in Gran Bretagna dove hai cambiato la concezione della cucina italiana, mentre in Italia non ti conosceva nessuno’. Così, ho accettato questa sfida e a 55 anni è stato un nuovo inizio”, ha detto lui.