Alessandro Basciano abbandona/ Uomini e Donne: segnalazione su ex Clementina Deriu

Segnalazione in arrivo per Alessandro Basciano. Oggi pomeriggio, dalle 14.45 in onda su Canale 5 verranno trasmesse le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne. La puntata si aprirà con una segnalazione proprio riferita al corteggiatore preferito di Giulia Quattrociocche, ancora in contatto con la sua ex. Lui però, si giustifica, parlando di lei in quanto madre di suo figlio. Le “scuse” però sembrano non importare, fino quando il ragazzo decide di autoeliminarsi. Classe 1989, appena arrivato nello studio dello show, il giovane corteggiatore è stato immediatamente “puntato” dalla tronista. “Non sono quello che tutti definiscono il ‘bello che non balla’, né un ragazzo costruito o falso. Se Giulia si lascerà andare, sono certo che non se ne pentirà”, ha raccontato lui alcune settimane addietro intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. “Non è facile portare avanti una conoscenza davanti alle telecamere e con il pubblico a osservare. La voglia di conoscere Giulia, però, va oltre tutto questo e sono intenzionato a farle davvero capire chi sono”, ha aggiunto.

Alessandro Basciano si “autoelimina”: ecco perché

Naturalmente Alessandro Basciano dopo essersi autoeliminato, nel corso dei giorni farà anche marcia indietro, tornando in studio dalla “sua” Giulia Quattrociocche. E sulle critiche che ha già suscitato, ha una visione ben precisa: ” Io sono un ragazzo timido e riservato e ciò mi rende più difficile, rispetto ad altri, dimostrare chi sono davvero. So bene che le critiche fanno parte del ‘pacchetto’. Fuori da questo contesto, nella vita di tutti i giorni, non le ho mai accettate facilmente: il mio essere cosi orgoglioso me lo ha sempre impedito. In questo percorso, però, sto cercando di mettermi in gioco e di provare a migliorare anche alcuni lati del mio carattere. Vorrei imparare a lasciarmi scivolare addosso le critiche, senza dargli troppo peso, e piuttosto cercare di vederne il lato costruttivo. So che si tratta di una mia debolezza, quindi potrebbe essere un buon modo per vincerla”.

