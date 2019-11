Uomini e donne/ Alessandro distrutto, Ilaria Teolis lo consola (Trono Classico)

Alessandro Zarino è distrutto per il no di Veronica? Sembra proprio che per il bel tentatore e poi tronista non ci sia pace e dopo non aver cavato nessun ragno dal buco in Temptation Island, Maria De Filippi aveva provato a risollevarlo offrendogli il trono ma anche questa volta non è andata come previsto. Il bel tronista ha deciso di sedersi sul trono al fianco del collega Giulio Raselli ma subito le temperature si sono alzate per loro con l’arrivo di Veronica Burchielli. La bella corteggiatrice ha saputo tenere i piedi in una sola scarpa fino a che non ha deciso di mettere la parte l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e lanciarsi a capofitto su Alessandro Zarino. A quanto pare tutto quello che è successo dopo ha convinto il tronista che lei fosse la scelta giusta per lui e così ha deciso, in una delle ultime registrazioni che devono ancora andare in onda, di sceglierla beccandosi un no come risposta.

IL MESSAGGIO DI ILARIA TEOLIS AD ALESSANDRO ZARINO

Da allora Alessandro Zarino è in profonda crisi e dopo aver rotto il silenzio sui social dicendosi da sempre onesto e sincero, i fan adesso sono pronti a rivederlo a Uomini e donne proprio in versione corteggiatore di Veronica, nel frattempo finita sul trono. A complicare la situazione ci pensano anche le ex fidanzate che hanno partecipato al reality estivo sui sentimenti e, in particolare, proprio Katia Fanelli e poi Ilaria Teolis. Le due hanno usato i social per dirsi vicine ad Alessandro confermando il ragazzo d’oro che si è dimostrato essere durante il loro percorso. In particolare, proprio Ilaria ha scritto sui social: “Nessuno sa che fosti il primo a parlare con me e già allora mi accorsi di quanto tu fossi sincero… di te mi aveva colpito il fatto che essendo così giovane avessi avuto tanto da raccontare. Ricordati amico mio, la sincerità verrà sempre ripagata, in un modo o nell’altro.. la tua Tess ci sarà sempre per difenderti, Ti voglio bene”.

