Alessandro Basciano/ Arriva il bacio con Valeria? Ciavy furioso! (Temptation Island)

Alessandro Basciano si è rivelato uno dei grandi protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2020. Il tentatore ha infatti puntato sin da subito Valeria, fidanzata di Ciavy, che non ha disdegnato le sue attenzioni. Dopo l’iniziale presentazione, i due hanno iniziato a conoscersi meglio e Alessandro ha creato subito un contatto con Valeria con la quale, d’altronde, sembra esserci un forte feeling. E infatti, dopo soli pochi giorni nel villaggio, ecco Basciano e la fidanzata di Ciavy vicinissimi sul divano, tra carezze, abbracci e teneri sguardi. Un avvicinamento inaspettato, soprattutto per Ciavy. Il ragazzo si è infatti ritrovato queste immagini già al primo falò e ha strabuzzato gli occhi, dicendosi alquanto sorpreso che Valeria si sia lasciata andare così in fretta.

Alessandro Basciano bacia Valeria a Temptation Island 2020?

“Ho visto cose che non mi aspettavo proprio” ha infatti dichiarato Ciavy di fronte alle immagini di Valeria con Alessandro Basciano. “Io mi faccio anche problemi se spalmo la crema ad una ragazza… Alla fine quello bravo sono io qua. Io con me stesso sto tranquillo, è lei che non deve esserlo!” ha ancora aggiunto. Ma ciò che ha visto nel corso del primo falò è solo l’inizio. Questa sera, nella seconda puntata di Temptation Island 2020, Alessandro Basciano riuscirà ad avvicinarsi ancora di più a Valeria. L’attrazione tra i due diventerà infatti evidente e così forte da poter sfociare già in un appassionato bacio. Come reagirà questa volta Ciavy? Deciderà di “vendicarsi”?



