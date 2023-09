Alessandro Basciano cancella la crisi con Sophie Codegoni/ La dolce dedica sui social: “Ti amo”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: crisi cancellata

Alessandro Basciano sorprende tutti e cancella la crisi con Sophie Codegoni con una dolcissima dedica sui social per la compagna e madre della sua piccola Celine. Negli scorsi giorni, sul web, si erano diffusi rumors sulla crisi della coppia. Rumors alimentati dal gesto dello stesso Basciano che aveva smesso di seguire Sophie su Instagram. Un gesto di fronte al quale la Codegoni aveva scelto il silenzio pur mostrandosi sui social insieme alla sua Celine. Con una storia pubblicata su Instagram, però, l’ex vippona, nella giornata di ieri, aveva confermato la crisi smentendo, però, la rottura.

“Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere”, le parole della Codegoni.

Le parole di Alessandro Basciano

A distanza di ore dalle parole di Sophie Codegoni, è arrivata la replica di Alessandro Basciano che, a sorpresa, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato due foto di coppia accompagnando le immagini con una dolcissima dedica che ha confermato il sentimento che lega i due e che li ha portati a formare una famiglia.

“Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo”, ha scritto il dj facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan della coppia.













