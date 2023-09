Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: perché si sono lasciati?/ Silenzio rotto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rompono i rapporti: la verità dell’ex Grande fratello vip

Il gossip della vociferata rottura del momento si rivela fondato, con la coppia di ex Grande Fratello vip 6 Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si dichiarerebbe scoppiata. Dopo gli indizi e i retroscena sospetti della rottura, come il defollow di Basciano inferto a Sophie, nel web, si fa ora strada la testimonianza riportata dalla Codegoni, che pochi mesi fa dava alla luce la figlia primogenita Céline Blue, la bambina concepita con Alessandro.

“Da ieri leggo tante supposizioni-fa sapere Sophie in un intervento social dove rompe il silenzio sul gossip che la vede lontana dal padre della primogenita, di cui lei si innamorava al reality TV, il Grande Fratello vip 6, e con il quale oggi é in crisi, ma non proprio secondo le dinamiche ipotizzatesi nel web -, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo”.

La speranza per un ricongiungimento

“Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia -prosegue la verità dell’ex Grande fratello vip 6-, che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere”.

Insomma, Sophie Codegoni si direbbe speranzosa che dalla crisi d’amore possa scaturire un ricongiungimento del trio familiare che lei ha creato con Alessandro Basciano e la figlia Céline Blue, nata a maggio 2023. E, intanto, la ripresa giornalistica della confermata rottura scatena non pochi attacchi. Quelli sferrati ai due genitori da parte della compagine di utenti nel web che tacciano gli ex Grande Fratello vip 6 di aver messo al mondo la figlia come per gioco. Sospinti per l’ipotesi , forse , ad affrettare i tempi della lovestory dall’attenzione mediatica che si catalizza sulla loro lovestory a loro beneficio in termini di popolarità e collaborazioni lavorative, dopo la visibilità di coppia raggiunta al gioco della Casa.

