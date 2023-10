Alessandro Basciano choc: “Sophie Codegoni plagiata da persone vicine”/ “Chat con cartomanti e stregoni”

Alessandro Basciano choc su Sophie Codegoni: “È plagiata da persone vicine”

Sono dichiarazioni choc quelle rilasciate da Alessandro Basciano a Verissimo. Dopo aver negato di aver tradito Sophie Codegoni, l’ex gieffino rivela che in realtà c’è chi tramerebbe contro di loro. “È stata plagiata!” tuona Alessandro si Sophie, negando poi anche le dichiarazioni da lei fatte in merito alla sua assenza al momento del parto della figlia Celine Blue.

“Anche la versione che ha dato del parto non è così! – ha dichiarato – Io sono andato in camera con il papà di Sophie. La mamma mi viene a chiamare e siamo stati io e la mamma lì al momento del parto. Io ero presente e sveglio, non sono andato a dormire come ha detto.” ha chiarito.

Alessandro Basciano: “La mamma di Sophie non era propensa alla nostra storia, ci ha allontanati”

Basciano ha dunque continuato con rivelazioni ancor più scioccanti: “Perché per me è plagiata? Perché nel momento in cui, prima del parto, terze persone a me dicono: ‘Farò di tutto per farti lasciare e farti smettere di lavorare’, direi che c’è riuscita!” E ancora: “Ho beccato sul telefono di Sophie una chat con uno stregone a cui lei chiede se io la tradivo o avevo flirt con altri e lui dice sì. O ancora con una cartomante amica della madre che esulta e dice ‘Ne rimarrà soltanto uno e l’altro andrà KO, e poi mi massacra… Io ne ho tutta la documentazione!”

“Il motivo quale sarebbe? – ha continuato allora Basciano incalzato da Silvia Toffanin – Forse economico, di possesso della persona, io so solo che fino all’ultimo ho cercato di avere con la mamma di lei di avere un buon rapporto, anche se abbiamo litigato tanto. Abbiamo avuto intorno solo persone che ci incentivavano a lasciarci e con una bambina piccola!” E da qui si arriva a Valeria Pasciuti, mamma di Sophie: “Lei non era propensa alla nostra storia. Ci ha allontanato. Io anche se lei mi vuole male io le voglio bene, perché c’è il ricordo dell’affetto che c’era all’inizio tra noi.”

