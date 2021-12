Alessandro Basciano e Soleil Sorge, nuovo flirt?/ “Allontaniamoci che facciamo guai”

Alessandro Basciano fin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha fatto strage di cuori, lo sanno bene Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Non contento delle sue due conquiste il ragazzo continua ad avvicinarsi sempre di più anche a Soleil Sorge e, proprio la scorsa settimana, ha confessato all’influencer di essere interessato a lei. Alessandro Basciano dopo essersi dichiarato a Soleil e ricevendo un sonoro rifiuto ha iniziato a provarci con Sophie Codegoni.

Durante una delle tante feste organizzate dal Grande Fratello Alessandro e Soleil sono tornati a stuzzicarsi e l’ex tentatore di Temptation Island ha rivelato a Soleil Sorge: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato”. Soleil Sorge ha ammesso di non riuscire a resistere al sorriso del ragazzo e gli ha voluto confessare: “Mi mandi in tilt quando ridi così”.

Alessandro Basciano e Soleil sorge sempre più vicini…nuovo flirt?

Gli autori per aggiungere un po’di pepe al momento di Alessandro Basciano e Soleil Sorge hanno deciso di trasmettere due brani di Blanco in cui durante Mi fai impazzire Alessandro ha sfoderato tutte le sue carte da tentatore e ha cantato la canzone guardando negli occhi la Sorge e durante la canzone Notti in Bianco i due hanno iniziato a ballare strusciandosi.

Dopo aver ballato insieme Soleil Sorge ha sussurrato al suo coinquilino: “Allontaniamoci che facciamo guai altrimenti. Se continuiamo così ci odiano tutti”, ma Alessandro Basciano non contento ha continuato a provocare Soleil facendole notare: “Due volte ci tocchiamo però quando lo facciamo eh. Va bene. Facciamola grossa, facciamo un casino vero”. Chissà come avrà reagito Sophie Codegoni che negli ultimi giorni aveva iniziato a lasciarsi andare alle avances del ragazzo.

