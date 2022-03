Alessandro Basciano e Sophie Codegoni/ Prove di famiglia in montagna: sorrisi…

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si stanno godendo l’amore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi innamorati nella casa dove hanno affrontato anche diverse discussioni, nella vita di tutti i giorni, si stanno affiatando sempre di più. Nonostante sia giovanissima, Sophie si è tuffata totalmente nella vita di Alessandro conoscendo subito il piccolo Nicolò, il figlio che Basciano ha avuto da una precedente relazione. Con Nicolò, Sophie sta instaurando un bellissimo rapporto.

Nelle scorse ore, l’ex tentatore, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui Sophie e Nicolò si divertono a ballare e cantare insieme. Bellissimi e molto affiatati, la Codegoni e il piccolo Basciano stanno conquistando anche il cuore dei followers dell’ex tronista. Felici e innamorati, i due ex vipponi si sono concessi un weekend in montagna dove si stanno divertendo in compagnia anche degli amici.

Weekend in famiglia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Nessun weekend romantico per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ma un weekend in famiglia per la coppia che ha condiviso diversi video e foto dei loro momenti trascorsi insieme alle persone importanti della loro vita come la mamma di Sophie e il figlio di Basciano. Il Grande Fratello Vip, dunque, ha cambiato la vita di Alessandro che, su Instagram, ha fatto un bilancio della sua esperienza nella casa ringraziando, tra le tante persone, la fidanzata.

“Cala il sipario si spengono le luci fine di un percorso dove solo chi era presente può capire le emozioni che tutta questa esperienza porta!

Nel bene e nel male sono sempre stato me stesso coerente senza filtri per questo ringrazio chi mi ha dato la possibilità di partecipare a questo programma!!! Ma soprattutto ringrazio il pubblico che mi ha supportato!! Ed infine ho trovato te amore mio, ti amo”, ha scritto su Instagram.

