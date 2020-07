Alessandro Basciano/ Il tentatore farà scoppiare Valeria e Ciavy? (Temptation Island)

Parte questa sera la nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia ma è ancora mistero su quelli che saranno i tentatori e le tentatrici che avranno il compito di minare i rapporti delle coppie protagoniste. Da alcune indiscrezioni si è però scoperto che Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è nel proprio nel cast dei tentatori. Dopo la delusione avuta nello studio di Uomini e Donne, dove non è stato scelto da Giulia Quattrociocche che a lui ha preferito Daniele Schiavon, Alessandro ha deciso di rimettersi in gioco con Temptation e pare ne sarà sin da subito uno dei grandi protagonisti. Stando alle prime indiscrezioni, si avvicinerà a Valeria (fidanzata di Ciavy) e tra i due potrebbe anche arrivare un bacio.

Alessandro Basciano, da Uomini e Donne a Temptation Island

Alessandro Basciano potrebbe dunque far scoppiare la coppia composta da Valeria e Ciavy. Facendo un passo indietro, ricordiamo che l’ex corteggiatore è già papà. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata al Magazine dedicato allo show, dichiarò: “Questo programma mi ha permesso di tirare fuori delle emozioni che tenevo nascoste da tempo. Ho imparato a farmi scivolare addosso le critiche, a combattere la mia impulsività ed a essere meno rigido.” E aggiunse: “Sento di essermi sbloccato, di aver ripreso contatto con il mio lato più emotivo; ho parlato dei miei genitori, di quando anche a trent’anni e con un figlio da crescere si possa soffrire la mancanza della propria famiglia vicino. Sono grato a Uomini e Donne perché mi ha permesso di fare tutto questo.” Vedremo ora cosa gli porterà la partecipazione a Temptation Island 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA