Alessandro Basciano, insinuazioni hot di Edoardo su Sophie/ “Se eravamo nello stesso GF Vip gli avrei..”

Alessandro Basciano, le insinuazioni hot di Edoardo su Sophie Codegoni: la regia censura

Edoardo Donnamaria ha fatto delle insinuazioni piuttosto piccanti e intime su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Entrambi concorrenti dell’edizione precedente del Grande Fratello Vip, si sono innamorati all’interno della Casa e hanno vissuto la loro storia d’amore fuori.

L’assistente di Forum però, parlando in confidenza con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, insinua che Alessandro e Sophie abbiano fatto sesso orale nella Casa. Edoardo dichiara: “Basciano si è fatto fare un…”, a questo punto la regia censura ma in rete il video continua a circolare, ed è ancora disponibile su Tik Tok. Dunque, le parole del gieffino nei confronti dei Basciagoni sono abbastanza chiare ed evidenti.

Alessandro Basciano replica alle insinuazioni hot di Edoardo su Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, dopo che il video ha iniziato a circolare, ha replicato duramente alle insinuazioni piccanti di Edoardo Donnamaria su Sophie Codegoni. Come riporta Blogtivvu, il modello dichiara: “Oggi è successo un casino ed è venuto fuori quel video. Da pubblico è stata una caduta di stile, così non si parla. Io sono l’ultimo che può fare la morale ma non ho mai giudicato nessuno.”

Poi continua: “Da protagonista della situazione, essendo il fidanzato di Sophie dico che non parlasse mai più così e ringrazia che non siamo nella stessa edizione altrimenti gli avrei fatto fare un bel tuffo in piscina, diciamo così.” Alessandro Basciano, dunque, ha difeso la sua fidanzata e sembra non aver preso affatto bene le parole del volto di Forum. Che ci sia un confronto in studio lunedì? Intanto, Sophie Codegoni non è ancora entrata nel merito della questione e non ha neanche rilasciato dichiarazioni. I Basciagoni continuano a vivere sereni la loro storia d’amore e presto dovrebbero anche convolare a nozze; ma non si conoscono ancora i dettagli del lieto evento.

