Sophie Codegoni, avvertimento al fidanzato Alessandro Basciano/ “Al matrimonio solo…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: matrimonio in arrivo?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano formano una delle coppie più bella nate nella storia del Grande Fratello Vip. Dopo essersi incontrati e innamorati nella sesta edizione del reality, Alessandro e Sophie non si sono più lasciati. Fuori dalla casa di Cinecittà, tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, il sentimento è cresciuto sempre di più e il loro legame è diventato sempre più forte al punto da essere diventati inseparabili trascorrendo insieme non solo il tempo libero, ma anche importanti progetti di lavoro. Sicuri di ciò che provano l’uno per l’altra, Sophie e Alessandro hanno tra i progetti il matrimonio.

Un sogno che è diventato più reale dopo la proposta di matrimonio che Basciano ha fatto a Sophie sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022. La data delle nozze non c’è ancora, ma la coppia, ospite della puntata del GFVip Party del 3 ottobre, ha svelato alcuni dettagli su come vorrebbero organizzare il matrimonio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: chi non ci sarà al matrimonio

Rispondendo alle domande di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Sophie Codegoni ha escluso la presenza di ex al matrimonio con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che sarà invitata una sola ex: “Ex fidanzate invitate al matrimonio? Solo la madre di suo figlio“, le parole della Codegoni. “Tra matrimonio intimo e matrimonio epico, preferirei una via di mezzo“, chiosa Sophie mentre Alessandro non nasconde che preferirebbe una cerimonia più intima.

Infine, l’ultima domanda ad Alessandro Basciano. Matrimonio in diretta televisiva o senza telefoni? Basciano è sicurissimo su ciò che vuole. “Giù i telefoni, purché ci sia il fotografo personale” conclude l’ex vippone.

