Alessandro Basciano, Jessica Selassiè in crisi lui la consola/ “Con Sophie chiarirete, magari non subito”

Jessica Selassiè ha avuto un crollo. Dopo la puntata, la principessa è scoppiata a piangere e si è chiusa in camera con Giacomo Urtis. La sua reazione è dovuta allo scontro che Jessica ha avuto con Sophie Codegoni dopo l’ingresso della madre dell’ex tronista che ha voluto aprire gli occhi alla figlia sottolineando come Soleil sia una vera amica: “Jessica sparla di te mentre Soleil è una vera amica”, ha dichiarato. Jessica è rimasta spiazzata da quelle parole e ha sentenziato: “Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una S né una che ci prova con i fidanzati delle amiche”.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 35A PUNTATA/ Delia in lacrime, Jessica massacrata

Jessica aveva fatto capire a tutti che Alessandro Basciano le piaceva ma si era messa da parte per la sua amica: “La mamma di Sophie non ha abbastanza ironia per capirlo. Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”.

Jessica Selassié in lacrime/ "Spiace che la mamma di Sophie veda malizia è il mio modo di fare"

Jessica Selassiè viene consolata da Alessandro Basciano: “So benissimo chi sei e non devi piangere”

Alessandro Basciano ha cercato di consolare Jessica Selassiè. Il ragazzo ha spiegato alla principessa che Sophia ci sarebbe rimasta male: “Ricordati che fuori c’è una percezione diversa, io prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace moltissimo vederti così. Quello che percepiamo noi qua dentro lo sappiamo, ci divertiamo su sta cosa. Sophie ci è rimasta male per la frase sull’orgoglio e la dignità. Ha detto ‘io mi confido con Jessica e poi lei dopo va a dire così di me’. Non devi piangere perché hai un’immagine bellissima fuori, secondo me vincerai tu il Grande Fratello. So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito”.

Valeria Pasciuti Vs Jessica Selassiè "Falsa con Sophie"/ "Spese troppe parole con te"

Ora non sappiamo se Sophie e Jessica faranno pace sta di fatto che ieri sera la principessa ha evidenziato come si tratti di una presa in giro: “Si sono detti di tutto e poi dopo mimì e cocò. Una situazione che trovo incoerente e ridicola”. Soleil Sorge a quel punto si è intromessa a e ha voluto dire la sua: “È inutile da parte tua dire di peste e corna e poi fare la sua migliore amica e il suo consigliere”. Parole che hanno provocato la reazione di Jessica: “Io su questo non mi espongo proprio. Ieri non ho detto niente, non do consigli durante i loro litigi. Io non mi metto in mezzo, ma da concorrente commento la cosa che mi fa ridere. Sono libera di dirlo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA