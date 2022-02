Alessandro Basciano minimizza i disturbi alimentari di Antonio/ “Ca*ate. Io problemi più seri”

Alessandro Basciano litiga con Lulù

Nelle ultime Alessandro Basciano ha portato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tentatore, ancora arrabbiato per quanto gli è stato imputato da Antonio Medugno, non tollera che i concorrenti parlino di lui e di Sophie Codegoni e delle loro numerosi liti. Alessandro se l’è presa con Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié, invitandole a parlare della proprio vita invece che di lui e Sophie. “Stavamo parlando di Antonio, che ci dispiace…”, ha cercato di spiegare l’attrice, subito interrotta dall’ex tentatore. Lulù a quel punto ha preso le difese di Medugno: “Antonio è una persona molto sensibile, ha avuto problemi molto seri, anche alimentari”. Ma Basciano ha risposto duramente, minimizzando i problemi del tiktoker: “Io ho avuto problemi molti seri, non queste ca*ate. Molto più seri dei problemi alimentari”. Immediata la replica di Lulù: “I problemi alimentari non sono ca*ate, li ho avuti anche io, non ti permetto di dire che sono cagate, sono una grande sofferenza”.

Alessandro Basciano contro Antonio Medugno

Dopo la lite con Alessandro Basciano, Antonio Medugno ha confessato a Jessica Selassié di essere insofferente alle dinamiche del reality e di aver paura di ricadere nel vortice dei disturbi alimentari: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina, quindi sa come risolvermele”. Basciano non ha discusso solo con Nathaly e Lulù, ma anche con Sophie Codegoni, rea di aver chiacchierato a lungo con Antonio: “Ci vai anche a parlare con una persona che spara a zero?”. L’ex tronista si è avvicinata a Medugno, particolarmente giù di morale, per ascoltare le sue ragioni e consolarlo. Ma secondo Basciano, il giovane tiktoker sta facendo del vittimismo: “Non concepisco il vittimismo, a meno che tu non sia davvero vittima di qualcosa o comunque vieni attaccato per qualcosa. Se te le vai a cercare non sei vittima e adesso vuoi arruffianarti tutti , vuoi fare vittimismo, vuoi far vedere che non mangi e non dormi…”.

