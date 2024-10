Clementina Deriu, chi è l’ex compagna Alessandro Basciano e mamma di Niccolò

Prima di Sophie Codegoni, nella vita di Alessandro Basciano c’è stata un’altra donna molto importante: Clementina Deriu. Così come la nota influencer, anche Clementina ha avuto un figlio col deejay, Niccolò, che il pubblico del Grande Fratello ha visto anche arrivare nella Casa per una sorpresa al suo papà. Allora, i rapporti tra Alessandro e Clementina sembravano essere ottimi nonostante la fine della loro relazione, eppure le accuse della donna, a mezzo social, hanno smentito quest’idea.

Clementina Deriu e Alessandro Basciano si sono innamorati nel 2014 e, due anni dopo, è nato il loro primo figlio. Dopo 5 anni insieme, Clementina e Basciano si sono però lasciati, nel 2022, senza tornare poi mai più insieme. Nei mesi successivi alla rottura, la donna ha però più volte lanciato accuse secondo le quali l’ex compagno non sarebbe un papà presente con Niccolò.

Clementina Deriu e l’ultimo attacco social all’ex Alessandro Basciano

L’ultima di queste accuse, che molti hanno interpretato essere proprio nei confronti di Basciano, è arrivata a luglio di quest’anno. In un post pubblicato su Instagram, Clementina Deriu ha scritto: “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.

A parte gli sfoghi social che l’hanno portata inevitabilmente sotto i riflettori, Clementina è una donna riservata, di cui si conosce poco se non che è di Roma ed è un’appassionata di fitness.