Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: cosa ha causato la fine della loro storia d’amore

Quali sono le motivazioni che hanno portato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a lasciarsi e per ben due volte a distanza di pochi mesi? La coppia, nata nella Casa del Grande Fratello, sembrava innamoratissima, tanto da portare alla luce una figlia, Celine Blue. E invece, pochissimo dopo la nascita della bambina, è stata Sophie ad annunciare la fine della loro storia perché “successe cose molto gravi“. Nel salotto di Verissimo, ha poi rivelato di aver scoperto il tradimento di Alessandro, finito addirittura a trascorrere un weekend a Ibiza con la presunta amante a sua insaputa. Un’accusa che Basciano ha però sempre negato, dicendo di essere andato lì per lavoro e di essere stato ‘incastrato’ da questa donna.

Fatto sta che queste e altre accuse che i due si sono lanciati a vicenda, anche pubblicamente, hanno sancito la rottura della coppia. Eppure, durante l’estate, alcuni avvistamenti hanno confermato un ritorno di fiamma tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La coppia ha tentato di riprovarci, anche per il bene della loro bambina, ma le cose non sono funzionate, a quanto pare, a causa di continui litigi nati anche in virtù di quanto successo tra loro pochi mesi prima.