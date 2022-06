Alessandro Basciano replica alle accuse della ex compagna/ In un video l’abbraccio con il figlio

Alessandro Basciano replica alle accuse dell’ex compagna, il video su Instagram con il figlio Niccolò

Alessandro Basciano replica alle accuse della ex compagna Clementina. Nei giorni scorsi, la donna aveva espresso il suo disappunto nei confronti di Basciano. Secondo Clementina, l’ex gieffino sarebbe assente con il figlio Niccolò, nato dalla loro unione. Clementina aveva postato un duro messaggio sui social: “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli: ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.

Alessandro Basciano compleanno bidonato "Non porto rancore..."/ Chi sono gli assenti?

Un chiaro riferimento anche a Sophie Codegoni visto che nelle varie interviste di coppia i due non avevano nascosto di volere altri figli. Alessandro Basciano ha voluto replicare in una storia su Instagram. Il ragazzo ha postato una foto mentre abbraccia il figlio. Nella clip si vede anche Basciano mentre gioca con il figlio. Il tutto è stato ripreso da Sophie Codegoni che era presente assieme a loro. Alessandro ha voluto così mettere a tacere le voci di chi lo aveva accusato di essere un padre poco amorevole e assente con il figlio Niccolò.

Alessandro Basciano e Sophie vogliono un figlio, l'ex di lui tuona/ "Fare i padri..."

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pronti a diventare genitori?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che avevano espresso da poco il loro desiderio di diventare genitori. In un’intervista al Settimanale Chi, i due avevano svelatodi avere anche qualche nome in mente nell’ipotesi che fosse una femmina: “Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Se abbiamo già scelto il nome? Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia, è il nostro sogno”, aveva confidato Sophie.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, figlio in arrivo?/ "Si chiamerà Céline..."

A puntare il dito contro Alessandro Basciano ci ha pensato però anche Selvaggia Roma che si è detta d’accordo con le parole dell’ex compagna: “Penso che abbia ragione la mamma. Tocca capire dal momento che uno dice queste cose se la sua presenza era così discontinua anche prima del Grande Fratello Vip. Se così fosse portarselo in giro per un comodo di immagine fa un po’ pena”. Selvaggia Roma insinua il dubbio che Alessandro Basciano abbia postato quel video e quella foto con il figlio a dimostrazione di essere un bravo padre. Non sappiamo come stanno le cose e pertanto non si può puntare il dito. Per il momento, Alessandro ha replicato all’ex compagna Clementina e vedremo se nei prossimi giorni ci saranno altri sviluppi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA