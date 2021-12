Alessandro Basciano “Sophie dormiamo insieme”, lei “Non ci pensare proprio”/ La risposta gela l’ex tentatore

La conoscenza tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua, tra richieste, confessioni, coccole e rifiuti… nella serata di ieri Alessandro ha proposto a Sophie di dormire insieme a lui, ma la ragazza non ci ha pensato due volte e ha commentato: “Ma non ci pensare proprio, No! Di là con Giacomo poi!!”. Nonostante la ragazza abbia ammesso di non voler dormire con lui i due sono rimasti un po’ nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021 a godersi un po’ di tranquillità e di intimità.

Alessandro Basciano, morto il nonno: lutto al Gf Vip/ Annuncio della sorella a Natale

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, rimasti soli in giardino si sono confrontati su ciò che potrebbe aspettargli durante la puntata del prossimo lunedì. La Codegoni ha ammesso al ragazzo di immaginarsi già cosa potrebbe accadere durante la diretta e immagina di venire attaccata durante la trasmissione per aver preferito lui a Gianmaria Antinolfi.

Jessica becca Sophie e Alessandro in atteggiamento intimo/ GF Vip: "Mi sento un'amante…"

Sophie Codegoni critiche in puntata per aver scelto Alessandro Basciano?

Alessandro Basciano ha cercato di tranquillizzare Sophie Codegoni: “Come fai ad essere attaccata, hai messo semplicemente un punto”, anche se la ragazza non ha dubbi: durante la puntata di lunedì potrebbe ricevere molte critiche soprattutto per gli atteggiamenti adottati con lui confrontati con quelli avuti con Gianmarica: “Diranno con lui ci dormi insieme, con Gianmaria mai!”.

Alessandro Basciano, dal canto suo, è molto tranquillo e ha cercato di far notare il suo ragionamento a Sophie: “Queste cose non si possono calcolare” facendo notare come all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 anche altri concorrenti sono stati visti avvicinarsi a persone diverse anche a distanza di poco tempo senza essere stati giudicati dagli altri. Dopo questo lungo discorso i due ragazzi si sono salutati e sono andati a dormire… ognuno nella propria stanza.

Sophie "Soleil e Jessica? Sono le uniche che qua pensano ai limoni"/ Duro attacco al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA