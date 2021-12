Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, scatta il bacio?/ Gf Vip: coccole a letto ma..

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Concluso definitivamente il flirt con Gianmaria Antinolfi per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha trascorso le ultime ore in compagnia del nuovo concorrente del reality. Non sono mancate le tensioni, soprattutto con l’amica Jessica Selassiè che aveva palesato un interesse per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island. Dopo aver chiacchierato tutta la notte, si sono ritrovati nel pomeriggio sul letto, dove hanno riposato scambiandosi tenere coccole e baci, ma soprattutto stando sempre più vicini fisicamente l’uno all’altro, tanto che in molti hanno pensato che sta per scattare il bacio tra i due.

Alessandro Basciano comunque si era accorto della tensione in casa a causa della sua conoscenza con Sophie Codegoni. Si è detto infatti dispiaciuto che non riescano ad andare d’accordo per via delle sue continue frecciatine. “Io non ho niente contro di lei“, ha detto a Soleil Sorge questa mattina.

“Non le è piaciuto il tuo modo di mostrare interesse e di averle fatto pensare che potesse esserci un minimo di interesse per poi giocare a conquistare Sophie“, ha spiegato Soleil Sorge, sempre lucida nel cogliere le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Alessandro Basciano allora ha continuato a ribadire di non essere entrato con l’intenzione di fidanzarsi, ma l’influencer non è affatto d’accordo: “Il tuo approccio da quando sei entrato è molto sulla love story“.

Sui social non è tanto il suo atteggiamento a far discutere, quanto quello di Sophie Codegoni, che dopo l’ingresso di Alessandro Basciano ha mandato in archivio la sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi. In molti si sono stupiti del fatto che i due abbiano trovato questa “intimità” ad una settimana dall’ingresso del giovane nel reality, quindi sono tanti i dubbi dei telespettatori riguardo la loro conoscenza, ma anche all’interno della casa…





