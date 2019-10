Alessandro Basciano VS Daniele Schiavon/ Uomini e Donne: tra baci e “ostentazioni”

Oggi pomeriggio in onda dalle 14.45 il trono classico di Uomini e Donne. Dopo avere snocciolato le curiosità su Giulio Raselli e il suo primo bacio con Giovanna Abate, si parlerà di Giulia Quattrociocche alle prese con Alessandro Basciano e Daniele Schiavon, i suoi due corteggiatori preferiti. La tronista al termine della puntata ha litigato con Cristiano e in puntata lui si è giustificato affermando di essere in difficoltà per il contesto. Poi si volta pagina partendo da Alessandro: “Lei ripete di sentirsi ancora in difficoltà con lui, si sente meno a suo agio di come si sente quando esce con Daniele”, scrive il VicoloDelleNews. Successivamente, parte proprio l’esterna con Daniele dove “parlano di Alessandro screditandolo, mettono in risalto che pare abbia 1000 modelli di macchine ostentandole, e poi si baciano di nuovo fino alla fine dell’uscita”. Tornando in studio, Alessandro ha “giustificato” la sua passione per le automobili confidando di avere una concessionaria e quindi può permettersi il “lusso” di provare nuovi modelli.

Alessandro Basciano e Daniele Schiavon, nuovi litigi e scontri

Daniele, intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha svelato di essere rimasto colpito dalla tronista per il suo carattere spontaneo: “con la risposta sempre pronta e molto ironica, proprio come piace a me. A primo impatto l’ho vista affine al mio carattere, perché ha una personalità molto forte. Giulia è spontanea, limpida: vera. È difficile trovare donne con questo temperamento e che dimostrino fin da subito di non permettere a nessuno di metter loro i piedi in testa”. Alessandro invece è intenzionato a farsi conoscere: “Non è facile portare avanti una conoscenza davanti alle telecamere e con il pubblico a osservare. La voglia di conoscere Giulia, però, va oltre tutto questo e sono intenzionato a farle davvero capire chi sono (…) Sono convinto che, con il tempo, Giulia inizierà a vedermi per ciò che sono davvero e a fidarsi del fatto che io sia in quello studio solo ed esclusivamente per lei. E’ giusto che io le dia dimostrazioni e attenzioni. Mi piacerebbe farle conoscere i miei valori, chi sono nella vita di tutti i giorni”, ha dichiarato alla stessa rivista.

