Alessandro Basciano vs Stefano Codegoni, “Stai zitto”/ Sophie interviene e…

Presentazioni in famiglia per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno documentato la cena di famiglia sui social. Sophie è apparsa chiaramente in sintonia con il figlio di Basciano. Anche Alessandro ha legato molto con i suoceri, Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni. In un video postato sui social, Alessandro e Stefano hanno replicato il siparietto avvenuto nella casa tra Basciano e Alex Belli. Stefano dice: “Zitto che stai freezato”. Basciano replica: “Stai zitto tu”. Stefano controbatte: “Stai zitto con quelle orecchiette nuove”. Basciano risponde: “Stai zitto tu che hai cent’anni e porti ancora l’orecchino”. A quel punto, è entrata in scena Sophie Codegoni e frapponendosi tra i due ha detto: “Basta, state zitti oh”, I tre scoppiano a ridere.

Un dissing che ha sollevato anche delle polemiche sui social. In tanti hanno criticato Sophie Codegoni: “Poi ci meravigliamo del perché una a vent’anni è così…. Basta vedere i genitori, la madre ha più plastica della figlia”. Altri invece hanno sottolineato il fatto che i genitori di Sophie stiano beneficiando in visibilità tanto che alcuni pensano che il prossimo anno possano entrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrenti. “Personalmente non mi hanno fatto ridere, anzi hanno elevato l’ego di Alex nell’imitarlo. Spero almeno che il papà di Sophie abbia detto ad Alessandro di quanto sia egocentrico e di non permettersi mai più di usare le parole che ha detto a Sophie e di avere rispetto”, ha scritto qualcuno sui social.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip. Sophie è stata eliminata ad un passo dalla finale ma nonostante la delusione ha potuto riabbracciare Alessandro Basciano. Fuori dalla casa, i due hanno iniziato a viversi e proprio in questi giorni hanno presentato le rispettive famiglie. Sophie ha avuto modo di fare la conoscenza del figlio di Alessandro, Nicolò, che lui ha avuto un po’ di anni fa da una precedente relazione. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati a cena assieme in un ristorante a Roma col bambino e insieme a loro c’erano anche l’ex gieffino e amico di Basciano Gianluca Costantino e la sorella di Alessandro Giorgia Nicole. Proprio la sorella di Basciano ha pubblicato dei video in cui si vede Sophie accanto al figlio di Basciano.

Sophie Codegoni ha sempre espresso la volontà di entrare a far parte della famiglia di Alessandro Basciano. Inoltre ha sempre avuto un bel rapporto con i bambini. Ha infatti cresciuto il secondo figlio della madre, quello che lei ha avuto dalla relazione con un nuovo compagno. Basciano ha legato molto con la madre di Sophie, Valeria Pasciuti. E proprio grazie a lei, Alessandro è riuscito a trovare casa a Milano. I due potranno così realizzare il sogno di andare a convivere.



