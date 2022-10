Alessandro Besentini, chi sono la moglie Giovanna e i figli/ “Non ho tanto tempo da dedicargli”

Chi sono la moglie e i figli di Alessandro Besentini?

Giovanna, Giovanni e Filippo, sono la moglie e figli Alessandro Besentini, noto comico italiano che ha segnato famosi programmi tv come Zelig insieme al suo inseparabile amico e collega Franz. Il comico è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata e allo stesso modo lo sono la fidanzata e i figli. La coppia dopo anni di relazione ha coronato il loro amore con l’arrivo di Giovanni e Filippo.

I due sono molto legati al padre e da figli d’arte, hanno appreso proprio da lui l’arte del teatro attraverso i burattini. Nel 2006 a La Repubblica, il comico aveva dichiarato: “I bambini fanno sempre teatro spontaneamente. La finzione, l’invenzione è parte dei loro giochi. Quando ci troviamo con i nostri amici e con i loro figli, capita spesso che i bambini preparino per noi degli spettacolini assurdi, ridicolissimi e molto divertenti. Inventano animali, storie, qualcuno recita la parte del vigile, del poliziotto, delle persone che colpiscono di più la loro immaginazione”. I figli e la moglie di Alessandro Besentini sono lontani dai social e non sappiamo quale attività svolgano ma indubbiamente l’ironia del comico ha influenzato le loro vite.

Alessandro Besentini, la presunta malattia e il distacco dai figli

Come tutti coloro che lavorano sotto i riflettori, Alessandro Besentini è stato spesso sotto il mirino dei social e dei giornalisti. Recentemente molti si sono preoccupati per la sua grande perdita di peso e hanno pensato che il comico potesse essere malato. Lui e la sua famiglia in realtà hanno sorriso sulla questione fin dall’inizio perché si dà il caso che Alessandro stesse solo seguendo una dieta ferrea, dato che il suo peso degli anni precedenti non era esattamente il suo peso forma.

L’unico evento che ha fatto “rammaricare” lui e la moglie Giovanna in passato, è stato quello di non essere sempre stato accanto ai figli durante la loro infanzia. Anni fa il comico aveva dichiarato a La Repubblica: “Purtroppo, come molti genitori non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli. Quando riusciamo a stare insieme, se il tempo è bello, stiamo all’ aperto, giochiamo a calcio. Oppure andiamo al Circo”. Pronunciare queste parole per un padre e un uomo che è molto legato alla famiglia non è bello, eppure oltre che per seguire il suo sogno, Alessandro ha sempre usato la sua arte per far sorridere la sua famiglia e sostenerla economicamente e ad oggi sono tutti molto uniti e felici.

