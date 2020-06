Alessandro Bivi, chi è?/ L’ex Mister Italia da Ciao Darwin 7 alla fiction “Furore 2”

Alessandro Bivi è il modello, vincitore di Mister Italia 2015, protagonista della sfilata intimo della puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione che ha visto sfidarsi il mondo de “Io so io” contro quello di “Noi non semo”. Bello da togliere il fiato, Alessandro ha catalizzato l’attenzione del pubblico femminile durante il défilé in passerella diventando da subito uno dei personaggi più ricercati sui social. Nato e cresciuto a Fagagna, un paese provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia, Alessandro si è avvicinato quasi per caso al mondo della moda. A raccontarlo è stato proprio il modello intervistato da Dailynews24: “tutto è nato per caso, un po’ spinto dai parenti e dagli amici, e dalla voglia di mettermi in gioco. Diciamo che è un po’ il lavoro dei sogni di molte persone, ma è servito per rafforzare il mio carattere”. Proprio così, visto che non ci crederete mai, ma il bel Alessandro ha raccontato anche di essere stato un adolescente molto timido ed introverso, ma crescendo qualcosa è cambiato: “con il passare del tempo mi sono aperto sempre più tanto da amare gli ambienti sociali e i rapporti con le persone”.