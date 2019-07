Alessandro Bonan, morta la mamma del conduttore Sky/ Investita a Forte dei Marmi

E’ morta a seguito di un incidente la mamma di Alessandro Bonan, noto giornalista di Sky Sport, famoso in particolare per la sua trasmissione estiva e invernale “Calciomercato”, nonché per la conduzioni dei programmi calcistici in chiaro su Tv8. La donna, come riferisce l’edizione online de La Nazione, si chiamava Giovanna Capecchi Bonan, e aveva 86. L’incidente mortale è avvenuto nella giornata di domenica scorsa, 14 luglio, in quel di Forte dei Marmi, nota località marittima toscana in provincia di Lucca. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’anziana signora si trovava in giro a piedi, quando, attorno alle ore 17:30 di domenica, stava attraversando la strada: non si sa bene cosa sia successo, fatto sta che la donna ha perso l’equilibrio, e un suv che passava in quegli istanti l’ha travolta.

MORTA LA MAMMA DI ALESSANDRO BONAN

L’investimento fatale è avvenuto in via Padre Ignazio da Carrara, zona residenziale del paese, e non è ben chiaro se l’86enne ha perso l’equilibrio perché urtata dall’auto, o prima del passaggio del mezzo per cause ancora da accertare. La dinamica è al vaglio della polizia municipale che sta indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La vittima è stata soccorsa inizialmente dagli uomini del 118, in condizioni disperate poi trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Versilia, dove è spirata poche ore fa. A fianco della donna si è subito precipitato Alessandro Bonan, nonché gli altri due figli, che sono rimasti vicini alla loro madre (assieme al marito Aldo), fino a che non ha esalato l’ultimo respiro. La notizia, visto anche la notorietà della vittima, ha subito fatto il giro del paese. La famiglia Bonan è originaria di Pistoia ma evidentemente la madre si trova al “Forte” per passare le vacanze estive 2019. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più sull’esatta dinamica dell’investimento.

