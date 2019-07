Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Governo, nuova lite Lega-M5s (12 luglio 2019)

Il Governo M5s-Lega continua a scontrarsi su temi caldi come l’autonomia, per la quale la Lega continua a spingere trovando opposizione grillina, e il decreto sicurezza, col dl salviniano che il prossimo 20 luglio andrà in votazione definitiva e che continua a suscitare molte perplessità tra gli alleati pentastellati. Inoltre, la Lega è sempre nell’occhio del ciclone per le rivelazioni di Buzzfeed e le intercettazioni che mostrerebbero il ricevimento da parte del Carroccio di fondi illeciti dalla Russia.

Ultime notizie, Milano Marittima: dopo la tempesta la Romagna non molla

In Romagna e sulla Costa Adriatica si è lavorato per tornare già alla normalità dopo la violentissima tempesta di grandine che nel pomeriggio di mercoledì ha sconvolto la zona. Passando all’Abruzzo, a Tortoreto Lido ha creato particolare timore il tifone che ha spazzato via sdraio, ombrelloni e quanto era riposto sulle spiagge. Nel giro di 24 ore si è lavorato per far riprendere la normale attività agli esercenti, anche se si teme possano verificarsi altri episodi simili durante l’estate.

Ultime notizie, sconvolta la Grecia: 7 morti e 30 feriti

E’ stato un fenomeno meteorologico senza precedenti anche quello che ha sconvolto la Grecia, facendo pagare peraltro un tributo durissimo ai turisti che si trovavano nella zona interessata, nella Penisola Calcidica. Ben 7 morti e 30 feriti a causa degli incidenti causati dalla violentissima pioggia, dai tornado e, soprattutto, dal vento che ha scoperchiato diversi edifici. Le autorità elleniche hanno parlato del fenomeno più violento di sempre per quanto riguarda le tempeste di grandine in Grecia.

Ultime notizie: è morto Vincent Lambert, il 40enne in stato vegetativo

E’ morto Vincent Lambert, il 40enne che era diventato in Francia un simbolo della battaglia e delle conseguenti polemiche sul fine-vita. In stato vegetativo da tempo, a Lambert erano state interrotte cure ed alimentazione da 8 giorni per volontà della moglie Rachel e di altri familiari che si erano rassegnati all’irreversibilità delle condizioni di Lambert. Jean e Vivian, i genitori di Vincent, erano invece fermamente contrari e hanno definito la decisione un ‘omicidio di stato’.

Ultime notizie: caso Orlandi, vuote le tombe in Vaticano

Sono risultate completamente vuote le tombe controllate e scoperchiate ieri in Vaticano all’interno del Cimitero Teutonico. Le tombe erano state segnalate tramite lettere indirizzate alla famiglia di Emanuela Orlandi, scomparsa ormai da quasi 40 anni. Dopo aver ottenuto il permesso di controllare le tombe, gli avvocati della famiglia le hanno trovate clamorosamente vuote: il mistero, se ce ne fosse ancora bisogno, si infittisce.

Ultime notizie, Inghilterra: l’ammiraglia fa acqua da tutte le parti

Brutta figura per la Queen Elizabeth, l’ammiraglia della flotta di Sua Maestà in Inghilterra. Dall’inizio dell’anno sta avendo grandi problematiche, guasti e disservizi di ogni tipo ai quali si è aggiunto ora l’allagamento. Nonostante gli interventi di manutenzione, la marina militare inglese chiede un intervento massiccio per restaurare finalmente la gloriosa flotta.



