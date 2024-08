ALESSANDRO BORGHESE BOCCIA LE MENSE SCOLASTICHE

L’alimentazione è sempre più al centro dell’attenzione, ora anche a scuola. Perchè l’educazione passa anche attraverso l’importanza di far crescere i ragazzini con cibi sani. A tratti si sente ad esempio parlare di mense scolastiche biologiche, pensate per puntare su prodotti dell’agricoltura locale, seguendo la stagionalità degli alimenti ed evitando così il cibo spazzatura. E mentre il Ministro Valditara ha annunciato di aver stanziato ben 515 milioni di euro proprio per le mense scolastiche, sulla tematica è intervenuto di recente anche Alessandro Borghese, il noto chef della tv, che, come riporta Orizzonte Scuola, intervistato al podcast 2046, non ha nascosto la sua ‘antipatia’ nei confronti delle mense scolastiche.

Le sue critiche nascono, come ha spiegato, da un’esperienza diretta con le sue figlie, da cui ha dedotto che nelle scuole vengono somministrate spesso ‘schifezze’ come lui stesso le ha definite.

“VA PROMOSSO IL MADE IN ITALY”

“I nostri figli sono molto più sensibili. Il problema sono le mense scolastiche, che fanno schifo. Questo l’ho provato con le scuole delle mie bambine”, queste le aspre parole di Alessandro Borghese, che, tra l’altro, già tempo fa, aveva lanciato un appello, chiedendo di insegnare agli studenti almeno un piatto della propria regione per preservare la cultura culinaria italiana. Inoltre, ha raccontato di aver avviato le figli a una educazione alimentare, offrendo loro una dieta varia, in modo tale anche da stimolare il loro palato. “Se mangi schifezze da piccolo poi ti piacciono da grande. Bisogna forzare i ragazzini ad assaggiare più cose“.

Il noto personaggio televisivo ha poi anche fatto un discorso più ampio sulle nuove generazioni sostenendo come i bambini di oggi siano troppo poco curiosi rispetto al passato: ritiene che non ci sia la curiosità di un tempo, la voglia di scoprire e imparare, ma c’è invece la convinzione di avere già le risposte. Frutto, questo, anche di un attaccamento eccessivo ai cellulari.