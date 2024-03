Alessandro Carollo, chi è fidanzato Michelle Hunziker e i presunti flirt con altre vip/ “Hai stravolto tutto”

Insieme da qualche mese, Alessandro Carollo e Michelle Hunziker sono ufficialmente una coppia: chi è e cosa sappiamo del suo fidanzato?

Gli appassionati di gossip e i ben informati si sono accortigià da qualche mese a questa parte che nella vita di Michelle Hunziker c’è un nuovo fidanzato. Si chiama Alessandro Carollo ed è un osteopata romano di quarantuno anni. Vive tra Roma e Milano e nel suo passato sentimentale ci sarebbero altre donne provenienti dal mondo dello spettacolo. La storia d’amore con Michelle Hunziker, dopo tanti rumors, è stata confermata dai diretti interessati sul finire del 2023.

Michelle Hunziker: “Il padre di Eros? Rodolfo è stato come un genitore per me”/ “Il mio caso di stalking…”

Con oltre quindici anni di esperienza, lo studio professionale di Alessandro Carollo sarebbe frequentato da diverse personalità del mondo dello spettacolo: da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona, fino a Renato Zero e diverse fotomodelle. Stando al alcuni rumors, fino a maggio 2023, avrebbe frequentato Paola Barale, mentre in passato ci sarebbe stato un flirt con Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.

Selvaggia Lucarelli non diffamò Doppia Difesa: archiviazione/ "Accusata ingiustamente da Michelle Hunziker"

Michelle Hunziker e il fidanzato Alessandro Carollo insieme da più di un anno?

Per quanto riguarda la storia d’amore con Michelle Hunziker, il gossip narra che la frequentazione risalirebbe almeno ad un anno fa. I due, ovviamente, avrebbero deciso di uscire allo scoperto solo nel momento in cui le cose si sono fatte serie. Nel frattempo sono stati paparazzati da Chi all’ingresso del Forum di Assago per un divertentissimo spettacolo di Checco Zalone.

L’ufficializzazione, se così vogliamo chiamarla, è arrivata di preciso il 9 novembre con la primissima dedica social scritta dal nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Alessandro Carollo, in quella circostanza, ha postato una serie di foto insieme al suo “angelo biondo”, allegando al post parole al miele. “Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”.

Alessandro Carollo, nuovo compagno Michelle Hunziker/ Il retroscena: “E’ stato fidanzato con un'altra vip…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA