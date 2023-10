Alessandro Carollo, chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker/ Chi rivela: osteopata dei vip e amico di…

Alessandro Carollo: chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker secondo Chi

Nuovo amore per Michelle Hunziker che, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e la relazione con Giovanni Angiolini, avrebbe ritrovato l’amore accanto ad Alessandro Carollo. Le prime indiscrezioni sulla nuova coppia erano circolate nelle scorse ore ma, finora, non c’era foto. A pubblicarle è Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 18 ottobre, infatti, pubblica le prime foto insieme di Michelle Hunziker in compagnia di Alessandro Carollo, ma chi è l’uomo che avrebbe conquistato il cuore della bella conduttrice? Alessandro Carollo è un osteopata e fisioterapista dei vip.

E’ single, ma in passato, il suo nome è stato accostato ad altre donne del mondo dello spettacolo. In particolare, il nome di Carollo è stato accostato a quello di Elisabetta Gregoraci, ma non c’è mai stata certezza. Carollo, inoltre, è un amico storico di Paola Barale.

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker: le prime foto insieme

Nel numero in edicola da mercoledì 18 ottobre, Chi pubblica le prime foto di Alessandro Carollo e Michelle Hunziker insieme. I due sono stati pizzicati insieme a Milano mentre andavano insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore+Iva”. Al termine della serata, la coppia si è diretta a casa della Hunziker.

Sulla pagina Instagram, Chi pubblica in anteprima le foto di quello che sarebbe il nuovo amore della Hunziker. Come si legge su Chi, i due si frequenterebbero da tempo e sarebbero molto legati.

