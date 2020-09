Alessandro Cattelan/ “Chi è realmente la persona più carina della tv italiana?”

Anche Alessandro Cattelan ha dovuto affrontare il primo giorno di scuola. Naturalmente per le sue figlie, che vediamo fuori fuoco in uno degli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram. “Si ritorna a scuola. In bocca al lupo bimbe”, scrive, “imparate e divertitevi! E cercate di non ammalarvi che a casa dopo un anno non vi sopportiamo più”. Per mostrare la sua famiglia, Alessandro ha scelto di rimanere sullo sfondo con la moglie e le due figlie e lasciare in primo piano una rappresentazione di tutti in formato Lego. Cane compreso. “Papà mente sull’altezza“, ha scritto però un ammiratore in modo ironico, conquistando una risposta del conduttore: “È la prospettiva”. Clicca qui per guardare la foto di Alessandro Cattelan e leggere i commenti. Il ritorno delle figlie a scuola non sarà comunque l’unico grande evento ad interessare i Cattelan. A partire da oggi, giovedì 17 settembre, Alessandro Cattelan sarà alla guida di X Factor 2020. Sarà lui, ancora una volta, a guidare i concorrenti sul palco e a fare da linea guida fra i quattro giudici presenti al tavolone. I lavori per la nuova edizione per Alessandro sono iniziati già lo scorso marzo, in pieno lockdown. Il tutto mentre continuava a lavorare nel dietro le quinte del suo EPCC e creava contenuti per la versione Alive, lanciata sui social in attesa del ritorno dello show su Sky.

Un’estate movimentata quella di Alessandro Cattelan, almeno a giudicare da tutto ciò che ha pubblicato su Instagram nel corso degli ultimi mesi. Di recente, il conduttore di X Factor 2020 è stato ospite di una collega più che conosciuta e amata dal pubblico italiano. “Se vi siete mai chiesti chi sia realmente la persona più carina della tv italiana, la risposta è Antonella Clerici“, scrive, “Io mi sono classificato quinto”. I due si sono mostrati sorridenti attorno ad una tavolata, impegnati a parlarsi e anche a fare una partita a poker. Clicca qui per guardare la foto di Alessandro Cattelan e Antonella Clerici. Alcuni giorni prima, il conduttore invece si era concesso una piccola incursione nel mondo dell’arte. “Capita anche a voi che se una mostra si ferma per un mese nella vostra città dire ‘Sì sì… poi ci vado, tanto c’è tempo’ e poi il tempo finisce e non ci andate più?”, ha scritto, “L’Ultima Cena è sempre stata qua e dopo 20 anni di ‘Sì poi vado’, finalmente sono andato”. Il suo post ha incuriosito anche una fan in particolare, che gli ha subito diretto la domanda fatidica: “Ma dove è esposta? E si poteva fotografare?”. La risposta del conduttore non si è fatta attendere: “È un muro. A Milano. Si si può fotografare”. Le battute sono sempre all’ordine del giorno per Cattelan, che ha avuto modo di sbizzarrirsi anche con un altro ammiratore. “Chissà quanto ti paga Da Vinci per andare a vedere le sue opere”, scrive l’utente. “Eh ma minchia mi paga in monete del 500 che valgono un botto“, risponde il conduttore, “ma non ho voglia di farmi la sbatta per cambiarle”. Clicca qui per guardare la foto di Alessandro Cattelan e leggere i commenti.

