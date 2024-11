Alessandro Cattelan partirà questa sera in seconda serata nella trasmissione 12 Novembre 2024 con Sanremo Giovani, trasmissione che selezionerà tanti giovani interessanti. Alessandro Cattelan è sposato con Ludovica Sauer, i due sono da anni più innamorati che mai e andiamo a conoscere meglio chi è la moglie del noto conduttore.

Ludovica Sauer nasce in Svizzera nel 1981, papà tedesco e madre brasiliana, è una donna molto riservata e difficilmente riesce a confidarsi sulla sua vita privata. Lei e Alessandro tendono molto alla loro privacy, hanno due figlie, Nina di 11 anni e Olivia di 7 anni. Raramente Ludovica tende a raccontarsi e a raccontare della sua vita privata e la coppia ha parlato qualche mese fa a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta.

I due si sono sposati al Comune davanti a sole 25 persone, la famiglia di entrambi, qualche amico e la piccola Nina che al tempo aveva solo 2 anni. Parlando di Alessandro, Ludovica ha spiegato: “E’ il padre che avrei voluto io. Le nostre figlie sono innamorate del loro papà, quando li vedo penso che belli che sono…”

LUDOVICA SAUER E ALESSANDRO CATTELAN, CHI E’ LA COMPAGNA CHE HA FATTO IMPAZZIRE IL CONDUTTORE

Ludovica Sauer ha cominciato a lavorare nel mondo della moda quando aveva 16 anni, poi ha fatto alcune esperienze come venditrice in showroom ed ha prestato il suo volto per eventi legati ai motori, in particolare a Formula Uno e Motociclismo ma ha premiato anche i concorrenti di Miss Italia. E’ molto attiva sui social dove vanta oltre 200 mila follower e posta scatti legati alla sua famiglia e soprattutto ai viaggi, è grande appassionata di natura e viaggi.

Più volte Alessandro Cattelan e la compagna Ludovica Sauer hanno raccontato come si sono conosciuti ed è avvenuto all’intervallo del primo tempo di una partita dell’Inter, squadra del cuore di entrambi. Alessandro Cattelan ha parlato qualche anno fa e ha svelato: “L’ho notata nella pausa e mi sono avvicinato. Solitamente sono molto timido con le donne ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”.

Anni dopo la coppia – come testimonia a più riprese sui social – appare più unita che mai e i due hanno raccontato che presto vorrebbero sposarsi nuovamente. Ludovica vorrebbe sposarsi a Las Vegas e la coppia ha raccontato che gli piacerebbe sposarsi con loro quattro insieme, e sempre loro in assoluto riserbo.