Alessandro Cattelan, EPCC su Rai 2: nuovo flop o la svolta?/ Un anno fondamentale…

Alessandro Cattelan tra Tim Music Awards e il ritorno di EPCC

Divertimento assicurato al Tim Music Awards con Alessandro Cattelan ospite di lusso questa sera, sabato 10 settembre. Il famoso presentatore sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista della carriera. I successi, anno dopo anno, si amplificano ma lui non è ancora sazio e vuole superarsi. Così dopo X-Factor, Eurovision Song Contest e la Partita del Cuore, Cattelan si prepara al Tim Music Awards per una serata di festa e intrattenimento.

I fan si chiedono cosa stia architettando la mente del conduttore per il futuro prossimo, dato che in questi anni Alessandro ha dimostrato di essere un artista davvero eclettico. Tra le novità più imminenti c’è sicuramente E Poi C’è Cattelan su Rai 2, pensato e ideato come una sorta di prosieguo del late show trasmesso su Sky Uno dal 2014 al 2020. Insomma agenda fitta di impegni per l’artista, che però non si spaventa. Anzi.

Tutte le sfide vinte da Alessandro Cattelan

“Dal punto di vista pratico è un gioco a incastri…”, aveva dichiarato tempo fa a Vanity Fair, a proposito della nuova avventura, decisamente impegnativa e prestigiosa, con Eurovision. Una sfida che Cattelan ha poi vinto con stile, determinazione “e con ancora più sapore perché arriva finalmente dopo due anni di pandemia”.

L’ambizione di scrollarsi di dosso l’etichetta di X-Factor, un programma a cui resta inevitabilmente legato, anche se dopo dieci anni aveva bisogno di cambiare strada. E lo ha fatto: “Ho trascorso 10 anni lì, e poi a un certo punto ho deciso di entrare in una nuova fase della mia vita”.

