C’è anche il ballerino Alessandro Cavallo tra le stelle di This is Me, il nuovo programma di Silvia Toffanin in onda questa sera, mercoledì 4 dicembre. Classe 1999, Alessandro ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era ancora piccolo. Grazie ad un talento innato ha bruciato le tappe piuttosto velocemente, trovando però sul suo percorso un ostacolo terribile, che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera prima ancora che spiccasse il volo. Ci riferiamo al grave infortunio alla schiena rimediato nel 2016, quando Alessandro Cavallo temeva di non poter più ballare.

“Mi dicevano che non sarebbe stato più possibile”, racconta in una tenera intervista a Verissimo. Il ragazzo ovviamente non ha mollato di un solo centimetro e dopo mesi e mesi di cure, fisioterapia ed un’operazione, Alessandro si è ripreso il suo posto in pista da ballo. In un certo senso, quindi, la danza rappresenta una sorta di seconda nascita per lui.

Alessandro Cavallo, dall’infortunio al legame con Lorella Cuccarini: “Pensai che la mia carriera fosse finita”

Nel 2021, Alessandro Cavallo si è fatto conoscere dal grande pubblico di Amici, con una fortunata partecipazione che lo ha visto legare moltissimo con la sua insegnante Lorella Cuccarini. Nel 2023, i due hanno regalato una esibizione straordinaria sul palco del Festival di Sanremo, sulle note de La Notte Vola. Un altro sogno realizzato per Alessandro, un sogno che parte da lontanissimo, quasi dalla sua infanzia.

Tornando all’infortunio, il ragazzo sa di essere stato fortunato e oggi è profondamente grato per aver messo alle spalle quel periodo terribile. “Fu un infortunio importante e ha quasi compromesso la mia carriera, non potevo muovermi, ero a letto ed è stato difficile perché mi potevo muovere sulla sedia a rotelle”, il ricordo choc dell’artista.