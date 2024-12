L’ex ballerino di Amici Alessandro Cavallo è single o fidanzato?

La vita privata e sentimentale di Alessandro Cavallo appassiona particolarmente i fan di Amici e gli amanti del gossip. La domanda è le seguente: il ballerino ha una fidanzata? Di chi si tratta? In realtà non ci sono risposte certe a questo quesito, dal momento che Alessandro tiene al riparo la sua sfera privato. Anche sui canali social del ragazzo non trapela nulla ed è persino complicato reperire indizi o tracce di qualsiasi tipo. Sembra che il suo unico vero grande amore sia rappresentato dalla danza, o almeno questo è quel che traspare in rete.

Alessandro Cavallo, chi è e infortunio/ “Ho rischiato di non ballare mai più", cos'è successo?

Certo, in passato si era vociferato di una simpatia reciproca con Enula, incontrata proprio ad Amici, ma dopo il programma la situazione è rimasta alquanto ingarbugliata. Dunque Alessandro Cavallo è single o fidanzato? Non è dato saperlo…

Chi è la fidanzata di Alessandro Cavallo? Regna il mistero, la sua passione più grande resta la danza: “Sono felice”

Se il ballerino tiene al riparo e alla larga dai riflettori la sua vita privata e sentimentale, diverso è il discorso per quanto concerne la danza. La sua passione è la sua stella polare della sua vita, ciò che gli ha permesso di affrontare con lucidità, tenacia e perseveranza il grave infortunio alla schiena del 2016.

Un nome importante nella vita del ballerino, è senza dubbio quello di Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del “Balletto di Roma”, che gli ha offerto un contratto di collaborazione importante. Non sarà il classico batticuore amoroso, ma la passione per la danza ci va davvero vicino. “Sono veramente felice. Per me è stata la mia più grande risposta. È quello che ogni ballerino sogna nella propria vita”, ha detto in una intervista a Whoopse.