Alessandro Cavallo e la vita privata lontana dai riflettori: Il gossip sulla vita privata del ballerino

Tra i protagonisti della speciale serata di Canale Cinque con il concerto dei Pooh questa sera troveremo anche il ballerino Alessandro Cavallo, che si esibirà tra una canzone e l’altra, sfoggiando le sue prestigiose doti artistiche già apprezzate dal pubblico grazie a Maria De Filippi nel talent Amici. E in molti si chiedono se nella vita del danzatore possa esserci un nuovo amore, visto che Alessandro Cavallo non è solito lasciarsi andare sui social a indizi riguardanti la sua vita privata, in realtà al momento non sembra essere spuntato un particolare affetto nella vita del ballerino e dai social non si comprende bene come stiano le cose: per molti Alessandro Cavallo sarebbe single.

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ La modelle e ballerina:"la certezza del nostro amore è assoluta"

Il ballerino ha invece sempre sottolineato il grande affetto provato nei confronti dei suoi genitori, una parte centrale della sua vita: “Se ho iniziato a ballare è per mio nonno, è andato via che avevo solo dieci anni, lui era il pilastro della nostra famiglia. Ho cominciato per caso e mi sono accorto che non potevo farne a meno, perché era il mio rifugio” ha raccontato in una vecchia intervista Alessandro Cavallo.

Pino Daniele: chi sono i figli Sara, Alessandro, Cristina, Sofia e Francesco / Uno ha seguito le sue orme

Genitori Alessandro Cavallo: il vero amore del ballerino

Nel corso della sua vita, Alessandro Cavallo ha avuto delle storie e delle frequentazioni, che però spesso e volentieri ha preferito tenere lontane dai riflettori, senza dare troppo materiale in pasto ai social.

“Io amo mio padre perché è la persona più forte che conosca, ne ha passate di tutti i colori e si è sempre rialzato più forte di prima, è il mio punto di riferimento” ha confessato Alessandro Cavallo ribandendo l’amore per il papà e per i genitori, quello sì, un amore che non ha mai tenuto nascosto nell’arco della sua carriera.

Michelle Bertolini, fidanzata Ignazio Boschetto/ Doppio matrimonio per la coppia: a quando un figlio?