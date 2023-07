Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini; “Ci sposeremo in Spagna”/ “Prima faremo l’unione civile e…”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: matrimonio in Spagna

Dopo aver raccontato la loro storia d’amore all’Isola dei Famosi 2023, sulle pagine del settimanale Nuovo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini annunciano il matrimonio che sarà celebrato in Spagna, probabilmente entro la fine dell’anno anche se, per il momento, non c’è ancora una data precisa. “Quando ci sposeremo? Pensiamo a un doppio passo. Entro l’anno ci sposeremo, o meglio faremo l’unione civile, che è quel poco che ci consente l’Italia“, spiega Cecchi Paone..

“Poi subito dopo le nozze all’estero. – aggiunge su Nuovo – La mia ex moglie, Cristina Navarro, si è offerta di organizzarci il matrimonio in Spagna. E posso dire adesso che lei ci farà da testimone. Questa è la conferma che viviamo in una famiglia allargata e all’insegna dell’amore”.

Alessandro Cecchi Paone e il desiderio di adottare la figlia di Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone, sulle pagine di Nuovo, ha espresso anche il desiderio di adottare Melissa, la figlia che Simone Antolini ha avuto cinque anni fa con quella che, all’epoca, era la sua fidanzata. “Mi sono molto affezionato alla bambina e intendo adottarla. Ed è da tempo che penso a questa cosa, lei da mesi ormai mi chiama zio. Io e Simone Stiamo insieme da più di un anno e ormai il legame è forte”, dice il giornalista.

Cecchi Paone, inoltre, spiega che vorrebbe dare una stabilità affettiva ed economica alla bambina: “Per far sì che ciò accada ci dobbiamo sposare. La differenza di età non mi spaventa. Perché è vero, io ho 61 anni e lui 23, ma insieme stiamo benissimo e questo è l’importante”, conclude.

