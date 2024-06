Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi?/ Arriva la smentita del conduttore: “Pure invenzioni”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi? Il conduttore smentisce

Nell’ultimo periodo Alessandro Cecchi Paone e il marito Simone Antolini sono tornati prepotentemente al centro del gossip, dopo il matrimonio celebrato a Napoli lo scorso dicembre. La coppia, secondo alcune indiscrezioni circolanti sul web, non solo sarebbe in crisi ma starebbe addirittura pensando al divorzio a distanza di pochi mesi dalle nozze. Tuttavia, per porre fine ai rumors e raccontare la verità dei fatti, è intervenuto lo stesso giornalista e conduttore contattato al telefono da Dagospia.

Come riporta Ivan Rota per il portale, Cecchi Paone ha smentito in maniera categoria le voci su un presunto imminente divorzio da Simone Antolini, definendo le voci come mere “fregnacce”. Il giornalista ha inoltre tenuto a specificare: “Sono contento di smentire quello che si dice, pure invenzioni, per fortuna stiamo bene insieme e di divorzio neanche l’ombra”.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: il “sì” lo scorso dicembre

Sembra dunque proseguire a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, con una secca smentita che spegne le indiscrezioni dell’ultimo periodo e conferma la piena armonia che si respira nella coppia. I due si sono giurati amore eterno nella cerimonia di unione civile celebrata lo scorso dicembre, pochi giorni prima di Natale, presso la Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli.

Un giorno di grande festa e di immensa gioia: la cerimonia è stata officiata dal sindaco Gaetano Manfredi e, al fianco della coppia, c’erano i testimoni Cristina Navarro (ex moglie di Alessandro Cecchi Paone) e la madre di Simone Antolini, il quale ha scelto come damigella la figlia di 5 anni Melissa. “Come mi sento? Con la persona giusta. Si è vestito come un antico castellano, sposarsi in un Castello meraviglioso con un castellano mi fa stare tranquillo”, aveva commentato il conduttore in un video postato sui social dopo la cerimonia.

