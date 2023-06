Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano/ “Aspettiamo l’estate. Per la location del matrimonio…”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. La coppia, già nel salotto di Barbara D’Urso, aveva confermato l’intenzione di convolare a nozze. Dopo aver partecipato insieme all’Isola dei Famosi ed essere rientrati in Italia con Simone che, per la prima volta ha parlato della figlia Melissa, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, il giornalista conferma l’intenzione di voler sposare il compagno. La data precisa, tuttavia, ancora non c’è anche se Cecchi Paone non nasconde che l’estate sarebbe il momento ideale.

“Quindi sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano”, le parole di Cecchi Paone.

Alessandro Cecchi Paone e la location del matrimonio con Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, pur avendo intenzione di sposarsi, non hanno ancora organizzato niente. Per il momento non c’è una data esatta così come non è stata scelta una location. “Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze”, ha spiegato il gioralista.

Nel corso dell’intervista, infine, Cecchi Paone ha parlato anche della possibilità di poter adottare Melissa, la figlia che Simone Antolini ha avuto giovanissimo: “Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all’estero”, ha concluso.

