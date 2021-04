Alessandro Cecchi Paone vs Alpha Woman a Ciao Darwin/ Sul web scoppia la polemica: “Trasmissione truccata”

Alessandro Cecchi Paone Vs il web a Ciao Darwin a grande richiesta: “Isolate gli haters!”

Alessandro Cecchi Paone è chiamato a difendere la fazione della tv nella replica di questa sera di Ciao Darwin 8. Il conduttore avrà modo di prendere in mano il microfono difendere chi fa la televisione ma, allo stesso tempo, mettere d’accordo anche chi è posizionato dalla parte opposta alla sua, ovvero quelli del web. Cecchi Paone è pronto a imparare da loro e si mette a completa disposizione ma chiede solo una cosa ovvero di isolare tutti coloro che continuano ad usare il web per offendere e fare del male nascondendosi dietro nomi finti o lanciando delle fake news. A questo punto i suoi rivali non possono che essere dalla sua parte e applaudirlo e quindi in un primo momento sicuramente la partecipazione del conduttore è stata costruttiva, ma sarà così anche durante il prosieguo della puntata?

L’Uomo Gatto da Sarabanda a Ciao Darwin web vs tv/ Sfida infinta con Allegria...

Alessandro Cecchi Paone contro Alpha Woman e scoppia la polemica: “Trasmissione truccata”

Toccherà sempre ad Alessandro Cecchi Paone scendere in campo nella sfida riproposta oggi a Ciao Darwin a grande richiesta quando arriverà il momento finale del gioco ovvero il momento delle domande di cultura generale che vedrà il nostro opinionista sfidare Alpha Woman per il web. Sarà il loro scontro a decretare chi trasmetterà il proprio fenotipo ai posteri. Proprio per via dello scontro impari scoppiò la polemica al primo passaggio in onda della trasmissione con il popolo di Alpha Woman pronto ad accusare la trasmissione di essere truccata: “Come si possono mettere i due uno contro l’altro?”. Inutile dire che le domande riguardavano anche il web e che questo non ha comunque aiutato Alpha Woman.

LEGGI ANCHE:

Ciao Darwin Web Vs Tv/ Diretta, Padre Natura Filippo Melloni: Brambilla hot (Replica)Gianni Drudi "Facciamo Fiki fiki insieme!"/ Cosa fa ora? Torna oggi Ciao Darwin web vs tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA