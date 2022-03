Alessandro De Meo respinto da Emy Buono a La Pupa e il secchione Show/ Antonella Elia gli consiglia…

Alessandro De Meo viene rifiutato da Emy Buono ma…

Il secchione Alessandro De Meo forma l’anomalo trio con Asia Valente ed Emy Buono. Proprio in questa puntata dovrà fare una scelta tra una delle due ragazze per proseguire il gioco solo con una pupa, proprio come tutti gli altri concorrenti. La conduttrice Barbara D’Urso manda in onda una clip relativa alla prima settimana in villa. Vengono mostrate le due pupe, Asia ed Emy, disperate poiché non possono riposare bene; infatti, sono costrette a condividere un piccolo letto con Alessandro. Inoltre, i tre dormono in una sorta di sgabuzzino, lo Sgabuzzo, tanto che sono soprannominati dai compagni come gli Sgabuzzinari. Nella clip emerge come, già nel corso della prima settimana de La pupa e il secchione show, Alessandro De Meo abbia manifestato un certo interesse per la pupa Emy, dichiarandole il suo amore. La ragazza però non sembra ricambiare i sentimenti del secchione. In puntata, Barbara D’Urso coinvolge i giurati per sapere cosa ne pensano: Antonella Elia invita Alessandro De Meo a svegliarsi e a non fare il tonto, alludendo al fatto che alla pupa lui non interessi minimamente. La conduttrice dissente da ciò che ha detto l’Elia poiché se una persona si innamora non c’è nulla di male ed è giusto che possa esprimere i propri sentimenti. Riprende la parola Antonella attaccando Emy che sta prendendo in giro il secchione e interviene Soleil Sorge che invece spalleggia Alessandro e lo invita a perseverare poiché una donna si conquista non solo con l’aspetto fisico, ma anche, e soprattutto, con la testa. Anche Federico Fashion Style è della medesima opinione.

La conduttrice chiama in causa il pupo Denis Dosio, di cui Emy sembra essersi invaghita, per capire cosa ne pensi. Il ragazzo tergiversa e non dà un risposta precisa, ma si offre per aiutare Alessandro a diventare più pupo e conquistare Emy. Alessandro confessa di esserci rimasto male nel momento del rifiuto, ma di essere comunque tranquillo e afferma di non voler continuare con il corteggiamento: tra lui ed Emy può esserci solo una bella amicizia. Data la delicata situazione, Barbara D’Urso chiede ad Alessandro se vuole rimanere insieme ad ambo le pupe per un’altra settimana e il secchione accetta di buon grado. La scelta tra una delle due viene quindi rimandata alla prossima puntata.

Alessandro De Meo svela la sua tecnica di corteggiamento

Alessandro De Meo è stato spinto a partecipare alla Pupa e il Secchione Show dal padre. Il ragazzo ha raccontato che l’uomo sarebbe stato preoccupato di vederlo sempre chino sui libri. Alessandro è studente di Vulcanologia all’Università di Firenze anche se ha già una laurea in Geologia con una tesi sulla cozza. Ragazzo molto riservato è salito alla ribalta per la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show 2022. Molto legato alla famiglia, Alessandro aveva un rapporto speciale con la nonna. Attualmente Alessandro è single.

Nella clip di presentazione del programma, Alessandro De Meo ha svelato la sua tecnica speciale di corteggiamento. Alessandro De Meo ha ammesso che per far colpo su una ragazza, dopo averla invitata a ballare in discoteca, le chiede di aggiungerla al suo profilo Instagram per rimanere in contatto. Nel corso della prima diretta Alessandro viene affiancato alle Pupe Emy Buono e Asia Valente. Durante una prova di abilità e cultura De Meo è scivolato ed è caduto. Nulla di preoccupante fortunatamente.











